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Ekonomi

Akaryakıta 3'lü zam! Benzindeki 12,5 TL'lik artışa ÖTV ayarı

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Akaryakıtta eşel mobil sisteminin sona ermesiyle benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam geldi. Benzinde 12,47 TL'lik artışın tek seferde pompaya yansıtılmaması için kademeli ÖTV artışına gidildi. Yeni ÖTV düzenlemesiyle benzindeki ÖTV artışı kasım ve aralık aylarında yeniden fiyatlara yansıtılacak. Peki benzin, motorin ve LPG'ye ne kadar zam yapıldı? İşte detaylar...

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Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Akaryakıt fiyatlarında milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni dönem başladı. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin yanı sıra vergi düzenlemeleri de pompa fiyatlarını doğrudan etkilerken, 1 Ekim itibarıyla eşel mobil uygulaması sona erdi.

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MOTORİN VE LPG'YE NE KADAR ZAM GELDİ?

Eşel mobil sisteminin sona ermesiyle motorin ve LPG'de beklenen artışlar pompaya yansıdı. Motorinin litre fiyatı 3,60 TL, LPG'nin litre fiyatı ise yaklaşık 1,45 TL yükseldi.

Akaryakıta 3lü zam! Benzindeki 12,5 TLlik artışa ÖTV ayarı
Başlık ResmiAkaryakıta 3lü zam! Benzindeki 12,5 TLlik artışa ÖTV ayarı

BENZİNDE 12,47 TL'LİK ZAM KADEMELENDİRİLDİ

Benzin tarafında ise daha önce gündeme gelen 12,47 TL'lik ÖTV kaynaklı artışın tek seferde pompaya yansıtılması yerine kademeli bir geçiş uygulanmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile 95 oktan kurşunsuz benzinin litre başına ÖTV tutarı;

  • 31 Ekim 2026'ya kadar: 7,9000 TL
  • 1-30 Kasım 2026: 11,3600 TL
  • 1 Aralık 2026 ve sonrası: 14,8277 TL olarak belirlendi.
Akaryakıta 3lü zam! Benzindeki 12,5 TLlik artışa ÖTV ayarı
Başlık ResmiAkaryakıta 3lü zam! Benzindeki 12,5 TLlik artışa ÖTV ayarı

BENZİNDE POMPAYA YANSIYAN ZAM

Böylece benzinde ekim ayında yaklaşık 4,15 TL'lik artış pompaya yansırken, kalan vergi artışları kasım ve aralık aylarına bölünmüş oldu.

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ARALIKTA BENZİNİN ÖTV'Sİ 14,83 TL OLACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte benzinde vergi artışının tamamı bir anda değil, ekim-kasım-aralık dönemine yayılarak uygulanacak. Böylece 95 oktan benzinde litre başına ÖTV, yıl sonunda 14,8277 TL'ye ulaşacak.

98 oktan kurşunsuz benzinde ise ÖTV tutarı 1 Kasım'da 12,36 TL, 1 Aralık'tan itibaren 15,5437 TL olarak uygulanacak.

1 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİRBENZİNMOTORİNOTOGAZ
İstanbul Avrupa84.5097.1036.44
İstanbul Anadolu84.4096.9035.85
Ankara85.5098.2036.54
İzmir85.8098.5036.44
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