Tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin gelişmelerin takip edildiği borsa endeksinde bu hafta yüzde 4,44 gerileme yaşandı ve kapanış 11.721 puandan gerçekleşti. Kuveyt Türk Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede 11.600 kritik destek olarak gösterilirken, gelecek hafta bilançolar ve TCMB faiz kararı takip edilecek. BİST 100 kapsamındaki şirketlerin performansına bakıldığında ise bu hafta sadece 9 hissenin prim yaptığı görüldü.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hareketli fiyatlamaların yaşadığı bir hafta daha geride kalırken, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi cuma kapanışını 11.721,72 puandan gerçekleştirdi. Endekste haftalık düşüş yüzde 4,44’e ulaşırken, lokomotif sektörlerden bankacılık yüzde 0,36 gibi daha sınırlı bir değer kaybı yaşadı.

Tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin kanun teklifinin komisyondan geçmesi, haftanın önemli gelişmeleri arasında öne çıktı. Bu kapsamda yatırımcılara net yatırım tutarlarını aşmamak kaydıyla 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme yapılabileceği açıklandı.

MSCI KARARI

Haftanın diğer önemli başlığı, MSCI’ın Türkiye endekslerindeki değişiklikleri dondurma kararı oldu. Kuruluş, piyasalardaki yapısal iyileşmeleri değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu ve atılan adımların başlangıç aşamasında olduğunu bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yasal düzenlemelerin 2027 başına kadar tamamlanacağını vurguladı.

Borsada %4,44’lük haftalık düşüş! BİST 100’de sadece 9 hisse yükseldi

EKONOMİK VERİLER

Açıklanan makroekonomik verilere bakıldığında; ağustosta cari işlemler hesabı piyasa beklentisi olan 3,5 milyar doların üzerinde, 4,05 milyar dolar fazla verdi. Perakende satışlar da ağustosta aylık yüzde 1,4 ve yıllık yüzde 10,1 artarak olumlu görünüm sergiledi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre yabancı yatırımcılar 9 Ekim haftasında 248,2 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaptı. Aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasasında 451,1 milyon dolarlık alım gerçekleştiren yabancılar, burada üç haftalık satış serisini sonlandırdı.

Öte yandan TCMB’nin anketine göre piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61’den yüzde 29,63’e yükseldi.

FAİZ KARARI VE BİLANÇOLAR

Önümüzdeki haftanın ana gündem maddesi, perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olacak. Piyasada, politika faizinde 100 baz puanlık indirim bekleniyor.

Veri takviminde ayrıca çarşamba günü Kapasite Kullanım Oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi, perşembe günü Tüketici Güveni, cuma günü ise Sektörel Enflasyon Beklentileri ve Hanehalkı Beklenti Anketi izlenecek.

Diğer taraftan 3. çeyrek bilanço dönemi de 19 Ekim’de Türkiye Sigorta ile başlayacak.

Borsada %4,44’lük haftalık düşüş! BİST 100’de sadece 9 hisse yükseldi

BİST 100’DE BEKLENTİLER

Kuveyt Türk Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede yaklaşık bir aydır zayıf seyreden işlem hacmine dikkat çekilerek “12.000 puan bölgesinin aşağı yönlü kırılmasının ardından 11.600’ü kritik destek olarak izliyoruz” denildi. Satışların sürmesi durumunda ise 11.420 ve 11.250 desteklerinin söz konusu olabileceği ifade edildi.

BİST 100’DE YÜKSELEN 9 HİSSE

Bu arada BİST 100 kapsamında işlem gören hisselerden 9’u bu haftayı primle tamamladı. Bu hisseler şöyle sıralandı:

Hisse Kodu Fiyat Yükseliş AKFYE 3,92 TL %2,89 ENTRA 4,39 TL %2,57 SAHOL 85,30 TL %2,16 ISCTR 12,89 TL %1,74 GARAN 131,50 TL %1,70 GLYHO 17,51 TL %1,04 RYSAS 25,94 TL %0,78 YKBNK 35,70 TL %0,73 BRSAN 662,50 TL %0,53

Önemli Uyarı: Bu içerik borsada gerçekleşen fiyat hareketleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.