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Ekonomi

Gözler 22 Ekim'de! Ekonomistler, TCMB'den faiz indirimi bekliyor

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Gözler 22 Ekim'de! Ekonomistler, TCMB'den faiz indirimi bekliyor
Başlık ResmiGözler 22 Ekimde! Ekonomistler, TCMBden faiz indirimi bekliyor

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası'nın ekim ayında 100 baz puan indirim yapmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu faiz tahmini ise yüzde 35.

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AA Finans'ın, TCMB'nin 22 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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100 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENİYOR

Beklenti anketine katılan ekonomistlerden 19'u politika faizinin 100 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı politika faizinin yüzde 36'ya çekileceği yönünde oldu.

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YIL SONU FAİZ TAHMİNİ

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu. Eylül ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37'de sabit tutulmuştu.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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