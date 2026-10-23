Borsada bir ilk daha! BİST 100’de dikkat çeken fiyat

Geçen yılı 11.261 seviyesinden tamamlayan borsa endeksi, dünkü işlemlerde bu yıl ilk defa söz konusu seviyenin altına geriledi. Analistler, dün yüzde 3 düşüşle 11.220’den kapanış yapan endeks için 11.000 seviyesini yeni destek olarak gösteriyor. Burgan Yatırım “Mevcut aşamada güçlü bir yükselişten ziyade, satış momentumunun zayıflamasını ve fiyatların yeniden dengelenmeye başlamasını önemli buluyoruz” görüşünü dile getirdi.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul endeksi dünkü işlemlerde yüzde 3,08 değer kaybetti ve 11.220 seviyesinden kapanış yaptı. Böylece BİST 100 endeksi bu yıl ilk defa negatif bölgeye geçiş yaptı. Endeks, 2025 yılını 11.261 seviyesinden tamamlamıştı. Son durumda BİST 100 bu yıl yüzde 0,37 gibi sınırlı bir düzeyde de olsa değer kaybına uğradı.

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Kuveyt Türk Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “TCMB'nin politika faizinde 100 baz puanlık indirime gitmesine rağmen, son dönemde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin kısa vadeli fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürdüğünü görüyoruz. Özellikle bankacılık endeksi %3,62’lik değer kaybıyla, endeksteki geri çekilmede önemli rol oynadı” denildi.

BORSADA YENİ DESTEK

Mevcut görünümde para politikasına ilişkin gelişmelerin yanı sıra yurt içi haber akışının da piyasanın yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceği aktarılan analizde “Teknik açıdan 11.600 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesiyle birlikte satış baskısının ivme kazandığını görüyoruz. 11.100-11.000 bandını kritik destek bölgesi olarak takip ediyoruz. Aynı zamanda yaklaşık üç yıllık yükselen trend desteğine işaret eden bu bölgenin korunması, orta ve uzun vadeli teknik görünüm açısından önem taşıyor” görüşüne yer verildi.

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BİST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

Burgan Yatırım tarafından paylaşılan günlük bültende ise “Teknik açıdan daha önce dengelenme beklediğimiz 11.250-11.500 bandının aşağı yönlü geçilmesiyle birlikte ilk etapta 11.000 seviyesini takip ediyoruz. Bu bölgede tepki alımlarıyla karşılaşılabileceğini düşünmekle birlikte; satışların karşılanamaması halinde geri çekilmenin 10.500 seviyesine kadar devam etmesini olası görüyoruz” yorumu paylaşıldı.

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ÖNCE “DENGELENME”

Uzun süredir devam eden düşüş eğilimi sebebiyle mevcut aşamada güçlü bir yükselişten ziyade satış momentumunun zayıflamasının ve fiyatların yeniden dengelenmeye başlamasının önemine dikkat çekilen analizde “Olası tepki alımlarında 11.250-11.500 bandının yeniden aşılması, kısa vadeli görünümün iyileşmesi açısından ilk önemli eşik olacak” görüşü öne çıkarıldı.