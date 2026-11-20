Eylül ortasından bu yana fon piyasasında yaşanan gelişmeler ve endeks değişiklikleri, Borsa İstanbul'da şirketlerin piyasa değeri sıralamasını da netleştirdi. 19 Kasım kapanışları itibarıyla BİST 30 hisseleri dikkate alındığında ASELSAN 1 trilyon 536,7 milyar TL ile zirvedeki yerini korudu. TÜPRAŞ 644,9 milyar TL ile ikinci, Garanti BBVA 614,9 milyar TL ile üçüncü sırada yer aldı. İlk 10'da 4 banka hissenin bulunması dikkat çekti.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan gelişmeler, şirketlerin piyasa değeri sıralamasında da yeni dengeleri beraberinde getirdi.

Eylül ortasından bu yana yatırım fonlarında yaşanan sorunlar, bazı fonların tasfiye süreci ve endeks listelerinde yapılan değişiklikler hisse senetlerinde farklı fiyat hareketlerine yol açtı. Özellikle fonlarla ilişkili hisselerde görülen değer kayıpları, şirketlerin toplam piyasa değerlerine de yansıdı.

ASELSAN ZİRVEDE

19 Kasım 2026 kapanış fiyatları dikkate alınarak oluşan güncel tabloya göre ASELSAN, 1 trilyon 536,7 milyar TL'lik piyasa değeriyle Borsa İstanbul'un en değerli şirketi oldu. TÜPRAŞ, 644 milyar 995 milyon TL ile ikinci, Garanti BBVA ise 614 milyar 880 milyon TL ile üçüncü sırada bulunuyor. Koç Holding 491,20 milyar TL ile dördüncü, ENKA İnşaat 475,50 milyar TL ile beşinci sırada yer alıyor.

BİM Mağazalar 460,80 milyar TL'lik piyasa değeriyle altıncı sırada bulunurken, Türk Hava Yolları 452,99 milyar TL ile yedinci oldu.

Bankacılık sektöründen üç şirket de ilk 10'da yer aldı. Akbank 347,62 milyar TL ile sekizinci, Vakıfbank 330,80 milyar TL ile dokuzuncu, İş Bankası ise 318,50 milyar TL ile onuncu sıraya yerleşti.

Borsada yeni dengeler oluştu! İşte piyasa değeri en yüksek 10 hisse

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK 10 HİSSE

Sıra Hisse Kodu Piyasa Değeri 1 ASELS 1 trilyon 536,7 milyar TL 2 TUPRS 644 milyar 995 milyon TL 3 GARAN 614,88 milyar TL 4 KCHOL 491,20 milyar TL 5 ENKAI 475,50 milyar TL 6 BIMAS 460,80 milyar TL 7 THYAO 452,99 milyar TL 8 AKBNK 347,62 milyar TL 9 VAKBN 330,80 milyar TL 10 ISCTR 318,50 milyar TL

(Not: BİST 30 - 19 Kasım 2026 kapanış değerleri)

BORSADA SATIŞ BASKISI

Şirketlerin piyasa değerlerinde yeni dengeler oluşurken Borsa İstanbul'da da zayıf görünüm devam ediyor. BIST 100 endeksi üst üste üçüncü işlem gününde de gerileyerek 11.400 puana indi. Üç günlük kayıp yüzde 3,64'e ulaşırken, günlük işlem hacmi 83 milyar TL'ye kadar geriledi. Hafta başından bu yana borsadan yaklaşık 1,5 milyar TL'lik para çıkışı gerçekleşti.

Borsada yeni dengeler oluştu! İşte piyasa değeri en yüksek 10 hisse

YABANCI ALIMLARI SÜRÜYOR

Yurt içinde satış baskısına rağmen yabancı yatırımcıların TL varlıklara yönelik alımları sürdü. TCMB verilerine göre 13 Kasım haftasında yabancılar hisse senetlerinde 246,8 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde 97,6 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Böylece yabancı alımları üst üste ikinci haftaya taşındı. Aynı dönemde TCMB brüt rezervleri 2,1 milyar dolar azalarak 159 milyar dolara geriledi.

KÜRESEL SATIŞLAR DA ETKİLİ

Küresel piyasalarda da teknoloji hisselerine yönelik değerleme endişeleri ve FED'in sıkı para politikası mesajları satışları hızlandırdı. ABD borsalarında Nasdaq yüzde 2,25, S&P 500 yüzde 2,02 ve Dow Jones yüzde 2,19 geriledi. Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosuna rağmen teknoloji hisselerinde satışların sürmesi, yapay zekâ şirketlerinin yüksek değerlemelerine ilişkin endişeleri artırdı. FED'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımı yapacağı beklentisinin artması da risk iştahını sınırladı.