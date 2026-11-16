Borsada yeniden 12 bin hesapları! Yükseliş için kritik seviyeler belli oldu

Borsa İstanbul'da iki haftada yaşanan yaklaşık yüzde 10'luk yükselişin ardından gözler yeni haftaya çevrildi. 11.900 puan sınırını test eden BİST 100’de 12.000 direnci kritik eşik olarak öne çıkıyor. İşlem hacmindeki zayıflama, temkinli beklentileri artırıyor. Üç aracı kurum, yeni haftada takip edilmesi gereken destek ve direnç seviyelerini açıkladı. İşte detaylar…

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul'da son haftalarda etkili olan toparlanma hareketi takip edilirken; BİST 100 endeksi, geçen hafta yüzde 3,14 değer kazanarak 11.842 puandan kapanış yaptı. Böylece son iki haftalık yükseliş yaklaşık yüzde 10'a ulaştı.

Ancak endeksin 11.900 puan sınırına yaklaşmasıyla birlikte işlem hacminde görülen zayıflama ve alımların hız kesmesi, kısa vadede “soluklanma” beklentilerini öne çıkardı.

Aracı kurumlar tarafından paylaşılan son analizlerde; 12.000 direncinin aşılması yükselişin devamı açısından önem taşırken, aşağıda 11.600-11.500 bandı ilk destek bölgeleri olarak izleniyor.

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11.900 AŞILIRSA, 12.500 GÜNDEMDE

Yapı Kredi Yatırım, BİST 100 endeksinde 2 Kasım'da başlayan ve 11.250 direncinin aşılmasıyla teyit edilen yükseliş hareketinin kısa vadeli hedef olarak belirlenen 11.900 seviyesini test ettiğini belirtiyor. Kurum, yeni haftada 11.600 puanı ilk önemli destek olarak takip ediyor.

11.600 üzerindeki hareketlerin alım eğilimini desteklemeyi sürdüreceğine dikkat çeken Yapı Kredi Yatırım; hafta içerisinde 11.900 direncinin belirleyici olacağını vurguluyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 12.000 ve ardından 12.500 puan hedeflerinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Buna karşılık 11.900 altında kalıcılık sağlanamaması ve geri çekilmelerin derinleşmesi halinde endekste zayıflama sinyallerinin oluşabileceği belirtiliyor. Böyle bir senaryoda 11.250 desteğine yönelik baskının artabileceği değerlendiriliyor.

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12.000 PUAN KRİTİK EŞİK

Kuveyt Türk Yatırım, son iki haftada yaklaşık yüzde 10 değer kazanan BİST 100 endeksinde toparlanma eğiliminin korunduğunu ancak yükselişin ivme kaybetmeye başladığını belirtiyor. Kurum, son işlem gününde satışların öne çıkmasına rağmen kapanışın pozitif bölgede gerçekleşmesini “alıcıların piyasadaki varlığını koruduğunun” işareti olarak değerlendiriyor.

Öte yandan işlem hacmindeki görece zayıflamaya dikkat çeken Kuveyt Türk Yatırım, piyasanın yeni bir hareket öncesinde güç toplama arayışında olabileceğini ifade ediyor.

Teknik görünümde 11.800 üzerindeki kapanışları olumlu bulan kurum, 12.000 seviyesini önemli direnç olarak izliyor. Bu bölgenin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması halinde orta ve uzun vadeli yükseliş trendinin yeniden güç kazanabileceği belirtiliyor.

SOLUKLANMA DÖNEMİ

Burgan Yatırım ise son haftalarda güç kazanan yükseliş hareketinin işlem hacmindeki gerilemeyle birlikte yavaşladığına dikkat çekiyor. Cuma günü alımların önceki seanslara göre sınırlı kalması ve endeksin önemli direnç bölgelerine yaklaşması sebebiyle kısa vadede kâr satışlarının görülebileceği uyarısı yapılıyor.

Burgan Yatırım'a göre yukarı yönlü potansiyelin korunması için 11.500 üzerindeki fiyatlamalar önem taşıyor. 11.800-11.900 bandının yüksek işlem hacmiyle aşılması halinde de 12.500 direncine doğru yeni bir yükseliş hareketinin önü açılabileceği ifade ediliyor. Burgan Yatırım’ın da aşağı yönlü senaryosunda 11.250 ilk önemli düzeltme noktası olarak gösteriliyor.