İç talepteki soğuma finansman talebine yansırken, tüketiciler uygun oranlar için beklemeye geçti. Finansman hacminde artış hızı yavaşlasa da bankalar oranlarda belirgin bir indirime gitmedi. Katılım bankalarında en düşük oran yüzde 3,79 seviyesinde bulunurken, 300 bin TL’nin geri ödemesi 404 bin 500 TL’ye ulaşıyor. Merkez Bankasının sıkı para politikası mesajlarını koruması da finansman maliyetlerinde hızlı düşüş beklentisini sınırlıyor.

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İç talepte son dönemde gözlemlenen soğuma, tüketicilerin finansman talebine de yansıdı. BDDK tarafından açıklanan verilere göre ihtiyaç finansmanı hacmi 6 Kasım ile son eren haftada 2 trilyon 660,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Önceki haftaya göre finansman hacminde yaklaşık 1milyar liralı bir düşüş gözlemlendi.

Son 13 haftalık dönem dikkate alındığında finansman hacmindeki artış yüzde 3 civarında gerçekleşti ve önceki döneme göre daha ılımlı bir seviyede kaldı.

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SIKI POLİTİKA MESAJI

Dikkatler bir yandan Merkez Bankasına çevrilirken; TCMB Başkanı Fatih Karahan, geçen hafta 4. Enflasyon Raporu sunumunda yaptığı değerlendirmelerde enflasyonla mücadelede sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini vurguladı. Karahan, enflasyonun ana eğiliminde iyileşme yaşandığını ancak bu durumun henüz manşet enflasyona yeterince yansımadığını belirtti.

Tüketici bekliyor, oranlar düşmüyor! 300 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?

PİYASADAKİ RİSKLER

Dezenflasyon sürecinin önündeki risklere dikkat çeken Karahan, özellikle jeopolitik gelişmeler kaynaklı arz şoklarının enerji ve diğer emtia fiyatları üzerinden maliyet baskısı oluşturabileceğini ifade etti. Bu tür şokların yalnızca ilk aşamadaki fiyat artışlarıyla sınırlı kalmayabileceğini belirten Karahan, enflasyon beklentileri ve firmaların fiyatlama davranışları üzerindeki ikincil etkilerin de yakından takip edildiğini söyledi.

ENFLASYONA GÖRE ADIM

İç talep koşullarının dezenflasyona katkısının belirginleştiğini de ifade eden Fatih Karahan, para politikası duruşunun enflasyon görünümüne göre şekilleneceğine işaret etti. Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, risklerin yönü ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerinin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmeye devam edileceğini belirtti.

Tüketici bekliyor, oranlar düşmüyor! 300 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?

TÜKETİCİLER BEKLİYOR

Merkez Bankasının mevcut politika oranı yüzde 36 seviyesinde bulunuyor. Aralık ayındaki toplantıda 100 baz puanlık indirim bekleniyor.

Bankadan para çekmeyi planlayan tüketiciler de “en uygun finansman” arayışına yönelirken; katılım bankaları tarafından sunulan oranlar 3,79’dan başlıyor. Finansman talebinde yaşanan gerilemeye rağmen, oranlarda belirgin bir gevşeme yaşanmaması da dikkat çekiyor.

BANKALARDA SON ORANLAR

Katılım bankalarında 16 Kasım itibarıyla ihtiyaç finansmanı oranları şöyle:

Banka Oran Dünya Katılım %3,79 Türkiye Finans %3,82 Kuveyt Türk %3,91 Vakıf Katılım %3,99 Albaraka %4,00 Hayat Finans %4,25

(Not: İnternet sitelerinde ilan edilen oranlardır.)

300 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 300 bin TL’nin güncel geri ödemesi tablosu ise şöyle:

-Finansman tutarı: 300 bin TL

-Vade: 12 ay

-Oran: %3,79

-Aylık taksit: 33 bin 708 TL

-Toplam geri ödeme: 404 bin 500 TL

12 ay vadede finansman maliyeti yüzde 35’e yakın bir seviyede gerçekleşiyor.