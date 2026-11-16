Bitcoin 4 ayın dibinden döndü! Haftalık çöküş yüzde 12'yi aştı

Bitcoin küresel risk iştahındaki zayıflama, teknoloji hisselerindeki satışlar ve ETF'lerden para çıkışlarının etkisiyle son dört ayın dibini gördü. Pazar günü 61.950 dolara kadar gerileyen BTC, temmuzdan bu yana en düşük seviyeyi test etti. Bu noktadan gelen tepki alımlarıyla dünkü işlemleri 65.310 dolardan tamamlayan BTC, haftalık bazda yüzde 12,6 değer kaybetti. Bitcoin, yeni haftaya da 64 bin 500 dolara yakın seviyelerden başladı.

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Kripto para piyasasında satış baskısı derinleşirken Bitcoin, pazar günü 61.950 dolara kadar gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesini test etti. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kapanışını 65.310 dolardan gerçekleştiren BTC, haftalık bazda yüzde 12,6 değer kaybetti.

Böylece 1 Haziran haftasında yaşanan yüzde 13,94'lük düşüşten bu yana en sert haftalık kayıp kayıtlara geçti. Yeni haftaya da TSİ 09:00 itibarıyla 64 bin 500 dolar civarından başlayan Bitcoin'de zayıf görünüm devam ediyor.

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FED BEKLENTİLERİ SARSTI

Bitcoin'deki düşüşte öncelikle ABD Merkez Bankasının (FED) para politikasına ilişkin beklentiler etkili oluyor. Enflasyonun dirençli seyri sebebiyle faiz indirimlerinin ötelenebileceği, hatta yeni artışların gündeme gelebileceği beklentisi güçleniyor.

Bu süreçte dolar endeksinin yükselmesi ve ABD tahvil getirilerinin artması, getiri sağlamayan Bitcoin'in cazibesini azaltıyor. Yatırımcıların daha güvenli ve getirili varlıklara yönelmesi, kripto piyasasındaki risk iştahını da zayıflatıyor.

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PİYASADA NVIDIA ŞOKU

ABD teknoloji hisselerinde yaşanan satışlar da Bitcoin'e yansıyor. Özellikle Nvidia başta olmak üzere yapay zekâ ve çip şirketlerindeki değer kayıpları, küresel piyasalarda riskten kaçışı hızlandırıyor. Kurumsal yatırımcıların “teknoloji” sektöründeki pozisyonlarını küçültmesi, yüksek oynaklığa sahip kripto paralarda da satışları artırıyor.

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2,35 MİLYAR DOLARLIK ÇIKIŞ

Talepteki zayıflama da dikkat çekiyor. ABD'de işlem gören Bitcoin ETF'lerinden son iki haftada toplam 2,35 milyar dolarlık net çıkış gerçekleşti. 5-13 Kasım döneminde 7 işlem günü üst üste para çıkışı yaşanması, kurumsal yatırımcıların temkinli tutumunu ortaya koydu.

Öte yandan fiyat düşüşü, kaldıraçlı işlemlerdeki tasfiyeleri de hızlandırdı. CoinGlass verilerine göre 15 Kasım'da yaklaşık 668 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edilirken, bunun 471 milyon dolarlık kısmını yükseliş beklentisiyle açılan uzun pozisyonlar oluşturdu. Zorunlu satışlar, düşüşü daha da derinleştirdi.

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KURUMSAL BASKI ARTIYOR

Bitcoin madencisi MARA'nın yaklaşık 1,1 milyar dolar karşılığında 13 bin 597 BTC satması da piyasada yakından izlendi. Ayrıca Bitcoin'in en büyük kurumsal yatırımcılarından Strategy'nin MSCI endekslerinden çıkarılma kararı, şirketin finansman modeli ve kurumsal Bitcoin talebi konusunda soru işaretlerini artırdı.

DEMOKRATLARIN ZAFERİ

ABD'de Demokratların Kongre'de çoğunluğu elde etmesi de kripto sektörüne yönelik düzenlemelerin geleceği açısından belirsizlikleri destekledi.

Kısa vadede FED beklentileri, ETF hareketleri ve teknoloji hisselerindeki seyrin Bitcoin'in yönü açısından belirleyici olacağını öngören analistler, 62 bin doları kritik destek olarak gösteriyor. 65 bin dolar üzerinde kalıcılık sağlanması ise tepki alımlarının güç kazanması açısından önemli şart olarak öne sürülüyor.