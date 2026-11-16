Seyyanen zam rafa mı kalktı? Masadaki yeni seçenek belli oldu

Türkiye’de milyonlarca memur ve emekli, artan hayat pahalılığı karşısında geçimini sağlamakta zorlanırken gözünü yılbaşında yapılacak maaş zamlarına çevirdi. 20 milyonu aşkın kişiyi ilgilendiren bu artış, daralan bütçeler için yeni bir umut olarak görülse de vatandaşın beklentisiyle ekonomik koşullar arasındaki makas giderek açılıyor.

Pazardan markete, kiradan faturalara kadar hemen her alanda yükselen maliyetler, sabit gelirli kesimin alım gücünü zorluyor. Ankara’da zam oranlarına ilişkin hesaplamalar sürerken milyonlar, açıklanacak artışın günlük yaşamın yükünü ne ölçüde hafifleteceğini merak ediyor.