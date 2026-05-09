Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta 15.062 puan ile hem günlük hem de haftalık kapanış rekoruna imza attı. Yine bu hafta ilk defa 15 bini aşan borsa, 15.167 ile yeni zirvesini test etti. BİST 100 kapsamında işlem gören hisselerde ise haftalık kazançlar %30’un üzerine çıktı. Piyasalar gelecek hafta Orta Doğu’daki gelişmelerin yanı sıra TCMB’nin ikinci enflasyon raporuna odaklanacak.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalar içeride enflasyon, dışarıda ABD istihdam verilerinin takip edildiği haftayı geride bırakırken; Orta Doğu’daki sıcak gelişmeler de odak noktasında kalmaya devam ediyor.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon nisanda %4,18 ile beklentileri aştı. Yıllık TÜFE de %32,37’ye yükseldi. Küresel piyasaların yakından izlediği ABD tarım dışı istihdam ise nisanda 65 bin beklentiye karşılık 115 bin kişi arttı.

Kriz bölgesi Orta Doğu’da ise ABD ve İran’ın anlaşmaya yakın olduğu yönündeki haberler petrol fiyatlarını yeniden 100 dolar sınırına çekerek, piyasalara destek oldu.

KARAHAN’DAN MESAJLAR

Nisan TÜFE’nin belli olduğu haftada Katılım Finans Zirvesinde konuşan Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da temel önceliklerinin "fiyat istikrarını sağlamak" olduğunu belirterek, "Savaş, dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor. Sıkı para politikasıyla birlikte son dönemde enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü de bozmasına izin vermeyeceğiz" mesajını verdi. TCMB’nin kararlı duruşu da piyasalarda pozitif karşılık buldu.

BORSADAN 3 REKOR!

Orta Doğu’da “nihai bir anlaşma” piyasaların en önemli gündem maddesi olmaya devam ederken, Hürmüz Boğazının kapalı kalmaya devam etmesi petrol fiyatlarında daha fazla düşüşü de sınırlıyor.

Piyasalarda bu denklemde genel olarak iyimser bir hava hâkim olurken, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta 15.062 puan ile hem günlük hem de haftalık kapanış rekoruna imza attı. Yine bu hafta ilk defa 15 bini aşan borsa, 15.167 ile yeni zirvesini de test etti.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında bu hafta en çok yükselen ilk 5 hisse şöyle sıralandı:

Hisse Adı Fiyat Yükseliş (%) KLRHO 134,60 TL %31,57 HEKTS 4,44 TL %29,45 MIATK 49,60 TL %24,12 PATEK 26,80 TL %23,62 GESAN 61,40 TL %23,29

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yine bu hafta BİST 100 kapsamında en çok düşen ilk 5 hisse ise şunlar oldu:

Sembol Fiyat (TL) Düşüş (%) PASEU 103,30 -21,74 DSTKF 2,498,00 -8,50 GENIL 8,60 -7,13 EUREN 5,12 -7,08 TUPRS 258,50 -4,61

DİKKATLER TCMB’DE

14 Mayıs Perşembe günü TCMB tarafından açıklanacak yılın ikinci enflasyon raporu, gelecek haftanın en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor.

Tacirler Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, TCMB’nin ilk enflasyon raporunda TÜFE tahmin aralığını %15-%21 bandına revize ettiği ve %16 seviyesindeki ara hedefi koruduğu hatırlatılarak, “ABD-İran savaşı sonrasında yükselen enerji fiyatları çerçevesinde, TCMB’nin de hem tahmin aralığında hem de ‘olağanüstü bir değişiklik olmadıkça’ korunacağını belirttiği ara hedefte yukarı yönlü revizyona gitmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.