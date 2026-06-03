Borsa İstanbul endeksi dün %3,62 primle 14.200’den kapandı. Küresel borsalardaki ralli, İstanbul enflasyonun düşük gelmesi, Orta Doğu’da müzakere iyimserliği, iç siyasi gelişmelerde "en kötünün geride kaldığının" fiyatlanması ve ABD’li BlackRock’ın “Türk bankacılık sektöründe fırsat kolladığı” yönündeki iddialar borsayı destekledi. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, 14.600 direncinin aşılması halinde alımların güçlenebileceğini öngördü.

Bayram tatilinin ardından iç piyasalarda pozitif rüzgârlar esiyor. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %3,62 gibi yüksek bir prim yaparak 14.200 puandan kapanış gerçekleştirdi. 18 Mayıs işlem gününün ardından en yüksek seviyeye ulaşan endeks, analistlerin kritik direnç olarak gösterdiği ve 13.900’de bulunan 50 günlük ortalamayı da aştı.

KÜRESEL RALLİ FİYATLAMASI

Geçen hafta Türkiye piyasaları kapalıyken küresel borsalarda özellikle teknoloji hisseleri öncülüğünde güçlü bir rallinin yaşandığını ve ABD borsalarının rekor seviyelere ulaştığını hatırlatan Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz; “Borsa İstanbul, kapalı olduğu dönemde kaçırdığı bu yükselişi şimdi telafi ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYON VE FAİZ

Piyasalarda cuma günü belli olacak mayıs TÜFE verileri beklenirken, öncesinde İstanbul enflasyonu moral verdi. Mega kentte aylık enflasyonunun %1,53 gelmesinin, genel enflasyonda da %1,5-1,6 civarında tahminlere paralel gerçekleşme olabileceği beklentisini desteklediğini belirten Doç. Dr. Eryılmaz, “Bu durum, Merkez Bankası'nın kısa vadede faiz artırmasını gerektirecek bir sürecin olmadığı algısını güçlendirerek piyasayı rahatlattı” dedi.

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‘ORTA DOĞU’ VE ‘MUTLAK BUTLAN’

Öte yandan ABD ve İran arasındaki müzakerelerin devam etmesinin jeopolitik tarafta iyimserliği desteklediğini aktaran Doç. Dr. Eryılmaz, içeride de piyasanın "mutlak butlan" meselesi gibi siyasi gelişmelerde "en kötünün geride kaldığını" fiyatlamaya başladığını aktarıyor.

BANKACILIK SEKTÖRÜ

Bu arada ABD’li BlackRock’ın “Türk bankacılık sektöründe yatırım fırsatlarını değerlendirdiği” yönündeki iddialar da banka hisselerinde hareketliliğe sebep olarak borsayı destekledi. Dünkü işlemlerde XBANK endeksi %4,53 prim yaparak BİST 100’den daha yüksek bir performans gösterdi.

YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Borsada özellikle 14.600 direncinin önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Eryılmaz, bu seviyenin aşılması halinde alımların güçlenebileceğini, aşağı yönlü hareketlerde ise 13.800 seviyesinin ilk destek noktası olarak öne çıkabileceğini aktardı. Doç. Dr. Eryılmaz, 13.800 altındaki kapanışların ise teknik görünümü yeniden bozabileceği uyarısında bulundu.