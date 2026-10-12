Bu şirketler hisselerini topluyor! Düşen borsada milyarlık alımlar

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi kapsamında yer alan şirketler 1-9 Ekim tarihlerinde 2,67 milyar TL’lik hisse geri alım yaptı. Kuveyt Türk Yatırım’ın analizinde, “Bu alımların hızını koruyup korumayacağı yakından izlenecek. Teknik görünümde BİST 100 endeksinde 12.200 seviyesi ilk destek. Yukarı yönlü hareketin devamında 12.440 ve 12.617 dirençleri öne çıkabilir. İşlem hacminin zayıf kalması, yükselişin teyidini sınırlayabilir” denildi.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul endeksinde eylülde gerçekleşen yüzde 16,65 değer kaybının ardından, ekim ayının ilk yarısında belli bir bölgede konsolide olma çabası ne çıkıyor. Geçen ayı 11.947 puandan tamamlayan BİST 100 endeksi 9 Ekim'de 12.265 seviyesine yükseldi. Endeksin 1-9 Ekim işlemlerinde 11.900-12.500 bandında denge arayışını sürdürdüğü gözlemleniyor. Bu süreçte endeks yüzde 2,67 prim yaparken, geçen ayki sert düşüşün ardından hisselerde geri alım işlemlerinin artması da dikkatlerden kaçmadı.

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GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

1-9 Ekim döneminde BİST 100 kapsamındaki şirketlerde geri alım işlemleri şöyle gerçekleşti:

Hisse Kodu Tutar (Milyon TL) TRALT 861.995 ENERY 636.483 AHGAZ 388.993 TUKAS 363.505 MAVI 89.654 TTKOM 65.180 BERA 54.903 LMKDC 47.347 GRSEL 32.196 PAHOL 29.207 GLYHO 26.634 CANTE 25.641 VAKBN 25.115 EKGYO 23.947

14 şirketin toplam alımlarının 2 milyar 670 milyon TL'yi aştığı görüldü.

GÜNDE ORTALAMA 40 ŞİRKET

Kuveyt Türk Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede de 1 Ekim’den itibaren borsa genelinde her gün ortalama 40 civarında şirketin geri alım yaptığı belirtilerek “17 fonun tasfiyesinin tamamlanmasının ardından diğer fonlara ilişkin gelişmeler, yatırımcı ödemelerinin seyri ve şirket geri alımlarının hızını koruyup korumayacağı yakından izlenecek. Teknik görünümde BİST 100 endeksinde 12.200 seviyesi ilk destek. Bu seviyenin altında 12.000 desteği izleniyor. Yukarı yönlü hareketin devamında 12.440 ve 12.617 dirençleri öne çıkabilir. İşlem hacminin zayıf kalması, yükselişin teyidini sınırlayabilir” görüşü aktarıldı.

UZMANLARDAN UYARI

Borsa şirketlerinin hisse fiyatını desteklemek ve yatırımcıya güven vermek için hisse geri alımı yapabildiğini belirten uzmanlar “Şirket yönetimi, hisse fiyatının gerçek değerinin altında kaldığını düşündüğünde, piyasadan kendi hisselerini alarak fiyat üzerindeki satış baskısını azaltmayı hedefleyebilir. Geri alımlar, şirketin geleceğine ve finansal gücüne duyulan güvenin bir göstergesi olarak da algılanabilir. Ancak hisse geri alımı, fiyatın yükseleceği anlamına gelmez. Geri alımın etkisi; işlemin büyüklüğüne, şirketin mali durumuna, piyasa şartlarına bağlıdır. Ayrıca açıklanan geri alım programı ile fiilen yapılan alımların birbirinden farklı olduğu unutulmamalıdır” uyarılarında bulunuyor.

Önemli Uyarı: Bu içeri KAP bildirimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.