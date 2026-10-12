Küresel piyasalarda altının ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.205 dolar ve gram altın da 6.670 TL’den güne başlıyor. Fiyatların bir hafta sonra kritik 4.200 dolar seviyesini aşması dikkat çekerken; ABD tahvil getirilerinin gerilemesi, enerji fiyatlarındaki düşüş, Orta Doğu'daki gerilimler ve Çin'in altın alımları sarı metali destekliyor. Piyasalar bu hafta ABD’de açıklanacak ve FED için önemli olan eylül TÜFE verilerine odaklandı.

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Küresel piyasalarda altının ons fiyatı yeni haftaya pozitif başlangıç yaptı. Geçen haftayı yüzde 1,31 primle 4.194 dolardan tamamlayan ons, bugünkü işlemlerde TSİ 06:00 itibarıyla 4.205 dolardan fiyatlandı. Ons ilk işlemlerde 4.217 dolar ile son bir haftanın zirve seviyelerini de test etti.

Değerli metaldeki yükselişte ABD tahvil getirilerinin gerilemesi, enerji fiyatlarındaki düşüş, Orta Doğu'daki gerilimler, Çin'in altın alımları öne çıkarken; bu hafta ABD'den gelecek enflasyon verileri dikkatle bekleniyor.

Spot piyasada işlem gören 12 Ekim 2026 gram altın fiyatı da 6.670 TL’den güne başladı.

Altın kritik seviyeyi aştı! Fiyatlar bir haftanın zirvesini gördü

TAHVİL FAİZİ GERİLİYOR

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; tahvil faizlerinde zirve seviyelerden başlayan geri çekilme sınırlı da olsa devam ediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi hafta başında yüzde 5,22 seviyesine kadar geriledi. Faizlerdeki düşüş, düzenli getiri sağlamayan altını elde tutmanın maliyetini azaltarak sarı metali destekliyor.

PETROLDE DÜŞÜŞ

Rusya'nın dizel ihracat yasağını kısmen gevşetmesi ve küresel yakıt arzının rahatlayabileceği beklentisi ise enerji fiyatları üzerindeki baskıyı hafifletti. Petrol haftanın ilk işlemlerinde yüzde 1,5 geriledi ve 103 dolar sınırına çekildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığı yönündeki açıklaması da arz endişelerini azalttı.

Analistler “Petrol fiyatlarının gerilemesi enflasyon baskısını hafifletebilir ve faiz artışı beklentilerini törpüleyebilir. Bu senaryo kıymetli metaller için destekleyici.” görüşünü aktarıyor.

Altın kritik seviyeyi aştı! Fiyatlar bir haftanın zirvesini gördü

JEOPOLİTİK RİSKLER

Bu arada Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'daki uluslararası havalimanını hedef alan saldırıları, çatışmaların bölgeye yayılabileceği endişesini artırdı. ABD'nin, muhtemel misillemelere katılması ihtimali de jeopolitik riskleri gündemde tutuyor. Jeopolitik risklerdeki bu kırılganlığın “güvenli liman” olarak altına yarayabileceği ifade ediliyor.

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ÇİN’İN ALTIN ALIMLARI

Bu arada Çin Merkez Bankası, eylülde yaklaşık 23 ton altın alarak alım serisini 23 aya taşıdı. Bu seri, 2015'ten bu yana en uzun kesintisiz alım dönemi olarak öne çıkıyor. Pekin'in dolar ve ABD tahvillerine bağımlılığı azaltma isteği, merkez bankasının talebini destekliyor. Rusya'nın rezervlerinin 2022'de dondurulması, ülkelerin kendi kontrolündeki altına yönelmesinin önemini artırdı. Çinli hane halklarının güvenli yatırım arayışı da talebi destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

ABD TÜFE BEKLENİYOR

Piyasalar bu hafta çarşamba günü açıklanacak ABD eylül ayı TÜFE verisine odaklandı. Enflasyonun aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Analistler “TÜFE’nin tahminlerin üzerinde gelmesi, FED'in faizleri yüksek tutacağı beklentisini güçlendirerek altını baskılayabilir. Daha düşük bir veri ise faiz indirimi beklentilerini canlandırabilir.” görüşünü aktarıyor. Ons fiyatının 4.200-4.230 dolar bandındaki ilk direnç seviyesine ulaştığına da dikkat çekiliyor.