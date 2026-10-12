Zeytinde var yılı maliyete takılmasın! İşçilik arttı, ürünün bahçede kalma tehlikesi var

Bu yıl ürün bolluğunun yaşandığı zeytinde üretim maliyetleri çiftçiyi düşündürüyor. 450-500 bin ton seviyesinde zeytinyağı üretimi öngörülürken, sofralık zeytin üretiminin 750-800 bin ton olması bekleniyor. Üretici “Operasyon, üretim maliyetleri bunu karşılamıyor ve bu sene birçok çiftçinin eğer kendisi ailesiyle toplamıyorsa ürününün bahçede kalma ihtimali var” diyor.

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Zeytin sektöründe 2026-2027 sezonunun ‘var yılı’ olması bekleniyor. Sektör temsilcilerinin sezon başındaki değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde 450-500 bin ton seviyesinde zeytinyağı üretimi öngörülürken, sofralık zeytin üretiminin 750-800 bin ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Balıkesir genelinde ise yaklaşık 40 bin tonluk zeytinyağı üretimi beklentisi bulunuyor. Edremit Körfezi’ndeki bahçelerinde yeni hasat dönemine giren Nermin Hanım Zeytinliği’nin Kurucusu Nermin Gelbal Gökduman, “2026-2027 sezonunun bölgemiz açısından verimli bir sezon olmasını bekliyoruz. Kendi üretimimizde 300 ton zeytinyağı, 200 ton sofralık seviyesine ulaşmayı öngörüyoruz” dedi.

YEVMİYE 1.200-1.500 TL SEVİYESİNDE

Üreticiler ‘var yılı’nın getirdiği ürün bolluğunu yönetirken aynı zamanda küresel pazar dinamikleri ve artan operasyonel maliyetler arasına sıkıştı. Dünyanın en büyük üreticisi İspanya’nın yaklaşık 1,5 milyon tonluk üretim hacminin küresel zeytinyağı fiyatlarını aşağı çektiğine işaret eden Gökduman, “Zeytinyağı fiyatları küresel pazarda gerilerken, bizde hasat maliyetleri tam tersi yönde artmaya devam ediyor. 2026-2027 sezonu için açıklanan zeytin toplama işçi yevmiyeleri, bölgelere göre net 1.200 TL ile 1.500 TL bandına yerleşmiş durumda” diye konuştu. İşçilik maliyetinin geçen yıl 900 TL’den başladığı bilgisi verildi. Zeytinde yüksek verime karşın küçük çiftçilerin hiç mutlu olmadığını ifade eden Gökduman, dökme zeytinyağı fiyatının çok düşük olduğuna vurgu yaptı. Gökduman, “Operasyon, üretim maliyetleri bunu karşılamıyor ve bu sene birçok çiftçinin eğer kendisi ailesiyle toplamıyor, ücret karşılığı toplatıyorsa ürününün bahçede kalma ihtimali de maalesef var” ifadelerini kullandı.

Zeytinde var yılı maliyete takılmasın! İşçilik arttı, ürünün bahçede kalma tehlikesi var

800 AĞAÇTAN 60 BİN AĞACA…

‘Beyaz yaka’ işini bırakarak 2012’de çiftçiliğe yöneldiğini ifade eden Nermin Gelbal Gökduman, ilk iş olarak Havran’da 52 dönümlük, 800 ağaç bulunan bir zeytinlik satın aldıklarını, bugün 4.200 dönüm arazi ve 60 bin ağaçlık üretim kapasitesine ulaştıklarını kaydetti. Zeytin işine bugüne kadar 8 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirten Gökduman, 60 sürekli çalışanın yanı sıra hasat döneminde yaklaşık 350 mevsimlik işçiye istihdam sağladıklarını söyledi. Yalnızca kendi bahçelerinden elde ettiği zeytinleri işleyen marka, hasattan itibaren 4-6 saat içerisinde sıkım gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Zeytinde var yılı maliyete takılmasın! İşçilik arttı, ürünün bahçede kalma tehlikesi var

İHRACAT ROTASI ABD, JAPONYA

Kaz Dağları’nın eteklerinden başlayan üretim yolculuğunu uluslararası pazarlara taşımaya odaklanan şirket, bugün Amerika, Hollanda ve Kore başta olmak üzere farklı ülkelere ihracat gerçekleştiriyor. Gökduman, önümüzdeki dönemde Japonya ve Amerika pazarlarındaki çalışmaları artırmayı, mevcut ihracat noktalarında büyümeyi ve global premium zeytinyağı pazarındaki marka bilinirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Zeytinde var yılı maliyete takılmasın! İşçilik arttı, ürünün bahçede kalma tehlikesi var

EDREMİT’TE ZEYTİNYAĞI TADIMINDA GUINNESS DÜNYA REKORU KIRILDI

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali (FestOlive) kapsamında, ‘En Büyük Zeytinyağı Tadım Etkinliği’ Guinness Dünya Rekoru kırıldı. Güre Sahili’ndeki festival alanında gerçekleştirilen rekor denemesinde, 16 bin 2 kişinin katılımıyla 2009 yılında İspanya’nın Jaen kentinde elde edilen 12 bin 909 kişilik rekor geride bırakıldı. Guinness World Records’un resmî hakemi Hannah Spiers tarafından tescil işleminin tamamlanmasının ardından rekor sertifikası Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin’e verildi.

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