Wall Street devlerinin bilançolarından Fed’in faiz kararını belirleyecek enflasyon rakamlarına kadar piyasaları çalkantılı bir hafta bekliyor. Elon Musk’ın telekom devlerine vurduğu darbe ve bankaların kârlılık sınavı 2026’nın son çeyreğindeki tüm dengeleri değiştirebilir.

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Küresel piyasalar, şirket bilançoları ile kritik ekonomik verilerin aynı haftaya denk geldiği yoğun bir gündeme giriyor. ABD’de üçüncü çeyrek bilanço sezonunun büyük bankaların sonuçlarıyla başlaması beklenirken, açıklanacak rakamlar şirketlerin yüksek faiz ortamında nasıl bir performans sergilediğine ilişkin önemli ipuçları verecek.

JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo ve Citigroup’un finansal sonuçları haftanın öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Sağlık sektöründe UnitedHealth ve Johnson & Johnson’ın bilançoları izlenecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde Bank of America, Morgan Stanley ve BlackRock da finansal performanslarını açıklayacak.

Teknoloji cephesinde ise gözler çip üretim ekipmanları alanında faaliyet gösteren ASML’ye ve perşembe günü bilançosunu paylaşacak Taiwan Semiconductor’a çevrilecek. Özellikle Taiwan Semiconductor’ın sonuçları ve şirketin gelecek döneme ilişkin beklentileri, yapay zekâ yatırımlarının hızına ilişkin değerlendirmelerde etkili olabilir.

Küresel piyasalarda kritik geri sayım: Herkes bu verileri bekliyor

ENFLASYON FED’İN FAİZ ROTASINI ŞEKİLLENDİRECEK

Şirket sonuçlarının yanı sıra ABD’den gelecek makroekonomik veriler de piyasaların gündeminde üst sıralarda bulunuyor. Çarşamba günü açıklanacak tüketici enflasyonu verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin beklentileri etkileyebilir.

Hafta boyunca açıklanacak üretici enflasyonu, perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri de ABD ekonomisinin mevcut görünümüne ışık tutacak.

Enflasyonun seyrine ilişkin işaretler, faiz indirimi beklentilerinden tahvil getirilerine kadar birçok piyasada fiyatlamaların yeniden şekillenmesine neden olabilir.

Küresel piyasalarda kritik geri sayım: Herkes bu verileri bekliyor

BANKALARIN BİLANÇOSUNDA FAİZ BASKISI İZLENECEK

Bilanço sezonu, tahvil getirilerinin yüksek seyrettiği ve finansal sektör hisselerinde son dönemde baskının arttığı bir ortamda başlıyor. Bu nedenle yatırımcılar yalnızca bankaların açıkladığı kâr rakamlarına değil, kredi talebine, faiz gelirlerine, olası kredi zararlarına ve yöneticilerin gelecek döneme ilişkin mesajlarına da odaklanacak.

Önde gelen bankaların piyasa değerlerinde son bir ayda yaşanan gerileme, açıklanacak sonuçların önemini daha da artırıyor. Bankaların yüksek faiz ortamından ne ölçüde yararlandığı ve ekonomik görünümdeki olası yavaşlamaya karşı nasıl bir tablo çizdiği, sektör hisselerinin seyrinde etkili olabilir.

Küresel piyasalarda kritik geri sayım: Herkes bu verileri bekliyor

ELON MUSK TELEKOM SEKTÖRÜNÜ SALLADI

Diğer yandan SpaceX’in ulusal düzeyde bir frekans spektrumu portföyü satın aldığını duyurması telekomünikasyon sektöründe hareketliliğe yol açtı.

Küresel piyasalarda kritik geri sayım: Herkes bu verileri bekliyor

Gelişme, Starlink’in doğrudan mobil iletişim pazarına adım atacağı beklentisini artırırken Verizon, AT&T ve T-Mobile hisselerinde düşüşe neden oldu.

Kritik ekonomik verilerin ve şirket bilançolarının açıklanacağı bu hafta, piyasaların yılın son çeyreğindeki yönü açısından önem taşıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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