Dolar, kripto ve fon krizi... İslam Memiş uyardı: Sakın aldanmayın, o balon bir gün patlayacak

"YATIRIMCILARIN %80'İ ALTCOİNDE BATTI"

Fed’in faiz politikası ve yükselen tahvil getirilerinin kripto paralar üzerinde oluşturduğu satış baskısını yorumlayan Memiş, Bitcoin ile diğer altcoin'lerin kesin bir çizgiyle ayrılması gerektiğini savundu. Piyasaya kulaktan dolma bilgilerle giren yatırımcıların ciddi mağduriyetler yaşadığını vurguladı:

"Bu işin bel kemiği Bitcoin'dir. Bu piyasada batan yatırımcıların %80'i altcoinlerde batmış olan yatırımcılardır. Zaten bir araştırma yapıldı geçen yıl. Bu piyasaya girenlerin %80'i kaybetti. Diğer %20'si kazanmadan paralarını kurtarabildi nokta.

Bugüne baktığımız zaman kripto para piyasayla alakalı geride bıraktığımız haftada Sayın Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması oldu; "Suç örgütleri, kripto paraları ciddi bir anlamda aktif kullandığını gözlemliyoruz veya öğreniyoruz" diye bir açıklama yaptı.

Demek ki Türkiye'de kripto para piyasası ile alakalı yeni bir açıklama, yeni bir dizayn, yeni bir yasal düzenleme karşımızda olacak. Çok yakın bir tarihte bu.

Bir ikincisi ben zaten diğer sohbetlerimizde demişim ki 2027 yılı değişim yılı dünyada bütün finansal sistemlerde yasalarla, kanunlarla yeni bir çerçeve çizilecek ve yatırımcılar da bu 2027 yılındaki değişim yılına şimdiden hazırlık yapması lazım.