Türk savunma sanayiinin uluslararası alandaki başarıları Avrupa ülkelerinin de radarında. Ankara'da temaslarda bulunan Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, Türkiye'nin askeri modernizasyon ile ekonomik kalkınmayı bir araya getiren modelini örnek gösterdi. Polonyalı Bakan Yardımcısı, Türkiye'nin deneyimlerinden ülkelerinde kurulacak yeni silahlanma ajansında yararlanacaklarını açıkladı.

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Baykar ve ASELSAN ile yüz milyonlarca dolarlık dev anlaşmalara imza atan Polonya, savunma tedarik sistemini Türkiye modeline göre yenilemeye hazırlanıyor.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Avrupa ülkesinin yol haritasında Türkiye var! Ankaradan ilham alacağız

Görüşmede, Türkiye ile Polonya arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

"BU TARİHİN SONRAKİ BÖLÜMÜNÜ TÜRK VE POLONYALI MÜHENDİSLER YAZSIN"

Ankara'daki temaslarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sobkowiak-Czarnecka, Türk savunma sanayiinin ekonomik kalkınmadaki rolüne işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Polonya-Türkiye savunma iş birliği, Milli Savunma Bakanlığı için önemli bir konu. Bugün NATO bünyesinde Polonyalı ve Türk askerleri, ülkelerimizin güvenliğini karşılıklı olarak destekliyor. Bu tarihin bir sonraki bölümünü Polonyalı ve Türk mühendislerin birlikte yazmasını isterim. Türkiye, ordunun modernizasyonunun aynı zamanda bir ekonomik kalkınma stratejisi olabileceğini; yerli sanayiyi, bilimi, istihdamı ve ihracatı harekete geçirebileceğini gösteriyor. Türk çözümleri ve deneyimleri ilham kaynağı teşkil ediyor ve Silahlanma Ajansı 2.0 oluşturulurken değerlendirilecek."

Avrupa ülkesinin yol haritasında Türkiye var! Ankaradan ilham alacağız

TÜRK SAVUNMA SANAYİİ POLONYA'DAKİ VARLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR

Türkiye ile Polonya arasındaki savunma sanayii iş birliği, son yıllarda imzalanan milyonlarca dolarlık anlaşmalarla yeni bir boyut kazandı.

Polonya, Mayıs 2021'de Baykar ile 24 adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın almak üzere 270 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Mühimmat, mobil yer kontrol istasyonları, radar sistemleri, simülatörler, eğitim ve lojistik desteği de kapsayan anlaşma çerçevesindeki teslimatlar Mayıs 2024'te tamamlandı.

ASELSAN'DAN PEŞ PEŞE ANLAŞMALAR

ASELSAN, Aralık 2025'te Polonya ile elektronik harp sistemlerine yönelik 410 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Şirket, Eylül 2026'da ise Polonyalı AMZ Kutno firmasıyla Polonya Silahlı Kuvvetleri için 24 set ARSUS keşif ve gözetleme sistemi tedarikine yönelik yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Teslimatların 2028-2029 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İki NATO müttefiki, Haziran 2026'da gerçekleştirilen savunma sanayii görüşmelerinde de insansız sistemler, teknoloji transferi, ortak projeler ve karşılıklı yatırımlar konusunda iş birliğinin genişletilmesini ele almıştı.

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