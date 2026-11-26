Trabzonspor taraftarları, UEFA tarafından verilen tribün cezası nedeniyle CSKA Sofya karşılaşmasında bu akşam tribünlerde yer alamayacak. Bordo-mavili kulübe, KuPS Kuopio ile oynanan maçta yaşanan seyirci olayları nedeniyle bir maçlık taraftar cezası uygulanacak. Karşılaşmaya saatler kala ise ''CSKA Sofya-Trabzonspor maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?'' araştırılırken CSKA Sofya-Trabzonspor ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu da gündeme geldi.

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CSKA Sofya karşılaşması, Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki 161. mücadelesi olacak. Karadeniz temsilcisi, tarihinde ilk kez bir Bulgar takımıyla karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili ekip, UEFA Konferans Ligi'nde bugüne kadar oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Bu karşılaşmalarda 13 gol kaydeden Trabzonspor, kalesinde 15 gol gördü. Peki, CSKA Sofya-Trabzonspor maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? İşte, CSKA Sofya-Trabzonspor ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu...

CSKA Sofya-Trabzonspor ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

CSKA SOFYA - TRABZONSPOR MAÇINDA KİMLER SAKAT, KİMLER CEZALI VE EKSİK?

Trabzonspor'da CSKA Sofya karşılaşması öncesinde sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve Tim Jabol Folcarelli'nin forma giyemeyeceği belirtiliyor. Bordo-mavili takımda ayrıca Stefan Savic'in maç öncesinde dinlendirilmesi bekleniyor.

Kamp kadrosunda yer almayan Ernest Muçi de Bulgaristan deplasmanında takımına eşlik etmeyecek.

CSKA Sofya-Trabzonspor ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

CSKA SOFYA-TRABZONSPOR İLK 11 (MUHTEMEL) MAÇ KADROSU

CSKA Sofya: Lupoukhov, Pastor, Almeida, Rodriguez, Martino, Jordao, Sensi, Ngome, Pittas, Panayotov, Godoy



Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Mustafa, Mendy, Fabinho, Bouchouari, Saviolo, Salah, Onuachu

CSKA Sofya-Trabzonspor ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

CSKA SOFYA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında oynanacak CSKA Sofya - Trabzonspor karşılaşması, 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Bulgaristan'daki Bulgarska Armiya Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 ve tabii'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak. Pignard'ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ile Hicham Zakrani üstlenecek.

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