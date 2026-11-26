Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşmaya hazırlanırken maç öncesinde kadroda yaşanan eksikler merak konusu oldu. Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı sorgulanırken gözler Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva ilk 11 (muhtemel) maç kadrosuna çevrildi.

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Hapoel Beer-Sheva karşılaşması, Beşiktaş'ın Avrupa kupaları tarihindeki 269. mücadelesi olacak. Siyah-beyazlılar bugüne kadar Avrupa arenasında oynadığı 268 maçta 104 galibiyet, 51 beraberlik ve 113 mağlubiyet aldı. Peki, Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? İşte, Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu...

Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER-SHEVA MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Beşiktaş'ta Hapoel Beer-Sheva karşılaşması öncesinde iki futbolcu kadroda yer alamayacak. Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, dizindeki şişlik nedeniyle takımın son antrenmanına katılmadı. Sakatlığı devam eden futbolcunun Avrupa Ligi mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

Siyah-beyazlıların bir diğer eksik ismi ise Ümit Akdağ olacak. UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan Crystal Palace maçında kırmızı kart gören futbolcunun iki maçlık cezası devam ediyor. Bu nedenle Ümit Akdağ, Hapoel Beer-Sheva karşısında görev yapamayacak.

Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER-SHEVA İLK 11 (MUHTEMEL) MAÇ KADROSU

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Ndidi, Cerny, Orkun, Trossard, Vlahovic

Hapoel Beer-Sheva: Marciano, Mizrahi, Vitor, Rotman, Amador, Yehoshua, Ahmed, Amankwah, Malede, East, Zlatanovic

Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 26 Kasım 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Gürcistan'ın Batum kentindeki Batum Dinamo Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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