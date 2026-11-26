Süper Lig'in 13'üncü haftasında 30 Kasım Pazartesi akşamı Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Victor Osimhen'den haber var. Geçirdiği diz ameliyatı sebebiyle 3 maçtır forma giyemeyen Nijeryalı golcünün, derbinin geniş kadrosunda yer alması bekleniyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında elde ettiği 1-0'lık galibiyetle moral bulan ve Süper Lig'de oynayacağı Beşiktaş maçına hazırlanan Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'e çevrildi.

BURUK'UN DERBİ KARARI

TRT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılıların, artroskopik diz cerrahisi yöntemiyle ameliyat edildikten sonra sağlığına kavuşan Nijeryalı forveti, derbinin geniş kadrosuna dahil etmesi bekleniyor.

Victor Osimhen, bu sezon 11 maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

Osimhen'in durumunu gün gün takip eden Okan Buruk liderliğindeki teknik ekip ve sağlık heyeti, derbi öncesinde bir araya gelecek. Toplantıda golcü oyuncunun son durumu değerlendirilecek ve kritik karşılaşmada ne kadar süre alacağı belirlenecek.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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