Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi: Beşiktaş derbisi öncesi müjde
Süper Lig'in 13'üncü haftasında 30 Kasım Pazartesi akşamı Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Victor Osimhen'den haber var. Geçirdiği diz ameliyatı sebebiyle 3 maçtır forma giyemeyen Nijeryalı golcünün, derbinin geniş kadrosunda yer alması bekleniyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında elde ettiği 1-0'lık galibiyetle moral bulan ve Süper Lig'de oynayacağı Beşiktaş maçına hazırlanan Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'e çevrildi.
BURUK'UN DERBİ KARARI
TRT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılıların, artroskopik diz cerrahisi yöntemiyle ameliyat edildikten sonra sağlığına kavuşan Nijeryalı forveti, derbinin geniş kadrosuna dahil etmesi bekleniyor.
Osimhen'in durumunu gün gün takip eden Okan Buruk liderliğindeki teknik ekip ve sağlık heyeti, derbi öncesinde bir araya gelecek. Toplantıda golcü oyuncunun son durumu değerlendirilecek ve kritik karşılaşmada ne kadar süre alacağı belirlenecek.