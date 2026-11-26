Galatasaray’ın 2-1 kazandığı Samsunspor maçında tartışmalı kararlara imza atan Ali Şansalan, iki kulübün de sert tepkisini çekmişti. FIFA kokartlı hakem, bu hafta Türk futbolunun en üst kademe iki liginde de maç alamadı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig 13'üncü hafta ve Trendyol 1'inci Lig 16'ncı hafta hakemlerini duyurdu. İki ligde oynanacak 18 karşılaşmada düdük çalacak toplam 72 hakem arasında Ali Şansalan’ın yer almaması dikkat çekti.

MHK Başkanı Anthony Tyalor

“HİÇ TARTIŞILMAZ”

Galatasaray’ın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda 2-1 galip geldiği Samsunspor müsabakasında düdük çalan Şansalan, hem maç içinde hem de 90 dakikanın ardından verdiği kararlarla iki camia tarafından hedef tahtasına konulmuştu.

Lucas Torreira’nın 4'üncü dakikada skoru 1-0'a getiren şutunda Abdülkerim Bardakcı’nın “pasif ofsayt” olduğuna karar veren 38 yaşındaki hakem, VAR (Video Yardımcı Hakem) devreye girmeyince golü geçerli saymıştı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, “Buradan MHK’ya sesleniyorum. Daha ne yapacağız? Pasif ofsayt var. Gol, vuruş her şey güzel ama pozisyon ofsayt. Pasif ofsayt, hiç tartışılmaz” sözleriyle TFF’ye tepki göstermişti.

Ali Şansalan

“TÜM FUTBOL KAMUOYU GÖRDÜ”

Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk, bitiş düdüğünün ardından yardımcı hakemin elini sıkıp, saha içine yönelmişti. Şansalan'ın ikinci sarıdan kırmızı kartla ihraç ettiği deneyimli çalıştırıcının yaşadığı şaşkınlık objektiflere yansımıştı. Hakemin elini sıkmadığı gerekçesiyle kart gördüğü belirtilen Buruk, 30 Kasım Pazartesi akşamı Dolmabahçe’de oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşmüştü.

Yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, maç sonu açıklamalarında deneyimli hakemi hedef almıştı. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş ise “Görüntülerde sabit. Tüm futbol kamuoyu gördü. Hocamız, ‘Ben ne yaptım?’ dedi. ‘Savunmanı yazarsın’ söylemiyle tünele gitti” ifadelerimi kullanmıştı.

Okan Buruk, cezası sebebiyle Beşiktaş derbisinda saha kenarında yer alamayacak.

“MHK FATURAYI KESTİ”

Anthony Taylor başkanlığındaki MHK’nın, geçtiğimiz haftaya damga vuran Ali Şansalan’a, Süper Lig ve 1'inci Lig maçları için orta hakem, yardımcı hakem ve 4'üncü hakem olarak görev vermemesi sosyal medyada gündem oldu. Son maçtaki kararları sebebiyle Şansalan’a “ceza” verildiği konuşulurken; söz konusu hamle, “MHK faturayı kesti” şeklinde yorumlandı.

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