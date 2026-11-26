Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Oğuzhan Çakır oldu
Trendyol Süper Lig’de 13. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Oğuzhan Çakır oldu.
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği açıklandı. Tüpraş Stadı’ndaki karşılaşma, 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00’de başlayacak.
DERBİ ÖNCESİ PUAN FARKI 6
Galatasaray, 12. haftada sahasında Samsunspor’u 2-1 mağlup ederek 31 puanla liderliğini sürdürdü. Deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor’u 4-2 yenen Beşiktaş ise 25 puanla üçüncü sıraya yükseldi. İki takım arasında derbi öncesinde 6 puan fark bulunuyor.
GALATASARAY HAZIRLIKLARA BAŞLADI
Sarı-kırmızılılar, derbi hazırlıklarına dün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda koşu ve topa sahip olma çalışması yapan futbolcular, idmanı çift kale maçla tamamladı. Galatasaray, hazırlıklarını 27 Kasım Cuma günü saat 11.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
SÜPER LİG’DE 13. HAFTANIN PROGRAMI
Öte yandan, Trendyol Süper Lig’de 13. hafta, 27 Kasım Cuma günü saat 20.00’de oynanacak iki maçla başlayacak.
|Tarih
|Saat
|Karşılaşma
|27 Kasım Cuma
|20.00
|Corendon Alanyaspor – TÜMOSAN Konyaspor
|27 Kasım Cuma
|20.00
|Çaykur Rizespor – Kasımpaşa
|28 Kasım Cumartesi
|16.00
|Samsunspor – Gençlerbirliği
|28 Kasım Cumartesi
|19.00
|Gaziantep FK – Amed Sportif Faaliyetler
|29 Kasım Pazar
|13.30
|Arca Çorum FK – Kocaelispor
|29 Kasım Pazar
|16.00
|Eyüpspor – İstanbul Başakşehir
|29 Kasım Pazar
|19.00
|Fenerbahçe – Erzurumspor FK
|30 Kasım Pazartesi
|19.00
|Göztepe – Trabzonspor
|30 Kasım Pazartesi
|21.00
|Beşiktaş – Galatasaray