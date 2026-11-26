Aston Villa karşısında sonradan oyuna girip Galatasaray'a galibiyeti getiren Deniz Gül'ün, gol pozisyonunda aldığı darbe sonucu burnunda kırık oluştu. Operasyon geçiren milli futbolcunun Beşiktaş derbisi öncesi durumu belli oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray, sahasında Aston Villa'yı Deniz Gül'ün golüyle 1-0 mağlup etti. Gol pozisyonunda burnuna aldığı darbe nedeniyle geniş cilt yaralanması ve kırık oluşan Deniz Gül, cerrahi operasyon geçirdi. 22 yaşındaki santrforun Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağı belli oldu.

Deniz Gül, Aston Villa maçında 62'nci dakikada oyuna girdi ve 77'nci dakikada golünü attı.

AMELİYAT EDİLDİ, MASKEYLE OYNAYABİLİR

Deniz Gül'ün, 30 Kasım Pazartesi günü Dolmabahçe'de oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçında sahada olabileceği belirtildi. Genç golcü, takım arkadaşı Victor Osimhen'in kullandığına benzer bir maskeyle derbide forma giyebilecek.

Saha kenarında burnuna dikiş atılan milli oyuncu, mücadelesine devam etti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Porto'dan 1 Eylül'de 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Deniz Gül, Galatasaray formasıyla 11 karşılaşmada görev yaptı ve sahada kaldığı 439 dakikada 2 gol kaydetti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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