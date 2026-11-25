Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Devler Ligi'nde İngiliz ekibi Aston Villa'yı 1-0 mağlup ettiği maç, Avrupa medyasında geniş yankı uyandırdı. Deniz Gül'ün sakatlanma pahasına attığı gol manşetlerde yer aldı. Topu uzaklaştırmaya çalışırken genç oyuncunun suratına tekme atan Nicolas Jackson'ın sarı kart bile görmemesi ise tepki çekti.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Aston Villa'yı 1-0 yendi. Avrupa basını, temsilcimizin galibiyetine geniş yer ayırdı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü kaydeden Deniz Gül, dış basında manşetleri süsledi. NTV Spor'un aktardığına göre; Avrupa'da Galatasaray-Aston Villa maçı yorumları şöyle:

Sky Sports: Deniz Gül'ün attığı geç gol, Villa'nın kazanamama serisini uzattı

“Deniz Gül'ün golüyle Aston Villa'yı mağlup eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 1-0'lık galibiyet elde etti. Gül, Villa forveti Jackson topu uzaklaştırmaya çalışırken yüzüne bir tekme yedi. Muhtemel bir kırmızı kart için VAR incelemesi yapıldı ancak herhangi bir karar verilmedi. Maçta pozisyon azdı ve Villa üst üste ikinci maçta da gol atamadı. Unai Emery'nin takımı 6 maçtır galibiyet alamıyor.”

Galatasaray'ın Aston Villa maçına başladığı ilk 11

BBC: Deniz Gül, Şampiyonlar Ligi'nde Villa'nın direncini kırdı

“Deniz Gül'ün maçın sonlarında attığı gol, Galatasaray karşısında mücadeleci Aston Villa'yı mağlup etti ve Unai Emery'nin öğrencileri Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci mağlubiyetlerini aldı.”

The Telegraph: Zavallı Aston Villa, Türkiye'de dağılarak galibiyetsiz geçen maç sayısını altıya çıkardı

“Avrupa Ligi finalin zaferinden 6 ay sonra, Aston Villa'nın İstanbul'a dönüşü, hayal kırıklığıyla dolu acı bir geceye dönüştü…”

RTE: Aston Villa'nın eleme şansı Galatasaray'a yenilmesiyle sekteye uğradı

“Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma umutları, Galatasaray'a 1-0 yenilmesinin ardından darbe aldı. Deniz Gül'ün 77'nci dakikada yaptığı cesur kafa vuruşu, maçın ilk isabetli şutuyla galibiyeti perçinlemeye yetti.”

Galatasaray, 5 maç sonunda puanını 9'a yükseltti.

The Sun: Kahramanlar ve kötüler! Galibiyet golünü atan Deniz Gül, kafasına tekme yiyerek kanlar içinde kaldı

“Türk takımı, Unai Emery'nin takımına karşı maçın sonlarında Gül'ün kafa vuruşuyla öne geçti. Ancak topu kafayla ağlara gönderirken, Villa'nın forvet oyuncusu Jackson tarafından kafasına tekme yedi. Zaferini kutlamak için uzaklaştıktan sonra başını tutarak yere yığıldı; adrenalin etkisi hızla geçince ve yüzü kanla kaplanınca ne kadar acı çektiğini fark etti. Bir savaşçı gibi, Gül bandajlı bir şekilde sahaya geri döndü ve takımının Unai Emery'yi 1-0'lık tarihi bir zaferle yenmesinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı; bu, bir Türk takımının Unai Emery'yi ilk defa mağlup etmesiydi.”

Deniz Gül, gol sonrası kanlar içinde görüntüsüyle kameralara yansıdı.

Football365: Dağınık Villa, derme çatma kumlu sahada derme çatma bir golle Galatasaray'a mağlup oldu

"Dağınık bir sahada, dağınık iki takım arasında geçen dağınık bir maç, dağınık bir golle sonuçlandı; gol, dağınık bir diz kaymasıyla kutlandı ve dağınık bir bandaj gerektiren dağınık bir yüz tekmesi sonradan fark edildi. Galatasaray deplasman maçları, en iyi zamanlarda bile yürek zayıfları için uygun değildir. Beş maçlık galibiyetsiz bir serinin ardından bu deplasmana çıkmak ve aceleyle yeniden düzenlenmiş, dev bir kum havuzuna benzeyen bir sahada oynamak, Villa için kesinlikle en iyi zamanlar değildi."

Independent: Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a yenilerek büyük bir darbe aldı

“Aston Villa, Türkiye'de oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Deniz Gül, 77'nci dakikada her iki takımın da kaleye çektiği ilk şutta kafa vuruşuyla galibiyet golünü kaydetti.”

AOL: Aston Villa, Türkiye'de maçın sonlarında mağlup oldu ve Unai Emery'nin gurur verici rekoru sona erdi

“Aston Villa, Türkiye'de Galatasaray'ın son dakikalarda yediği golle bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci yenilgisini aldı. Premier Lig ekibi Avrupa'da etkileyici bir performans sergiledi ve daha önce Türk rakiplerini de elemişti; birkaç hafta önce Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup etmişlerdi, ancak deplasmanda aynı başarıyı tekrarlayamadılar. Villa, Unai Emery yönetiminde Avrupa'da üst üste iki lig maçını kaybetmemişti ancak bu rekor İstanbul'da suya düştü ve bu da Midlands ekibinin bu haftaki maçların ardından ilk sekizin dışına düşebileceği anlamına geliyor.”

Hakem Daniel Siebert'in yönetimi tepki çekti.

Aftonbladet: Deniz Gül gol attı ve çok kan kaybetti

"Deniz Gül, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya karşı evinde oynanan maçta 1-0'lık gol attı. Aynı anda, Galatasaray oyuncusu, topu uzaklaştırmaya çalışan bir defans oyuncusundan kafasına bir tekme yedi. Gül, dizleriyle çimenlerin üzerinde kayarak sevincini kutlamayı başardı, ancak acı çektiğini fark edince başını tuttu; başından çok kan akıyordu."

Deniz Gül'e ilk müdahale sahada yapıldı.

AS: Galatasaray, Emery'yi çıldırttı

“Abartılı hareketlerle, alkışlar ve ironik gülümsemelerle Emery'nin İstanbul'da iyi bir gecesi olmadı. Takımı da öyle. İlk yarıda Galatasaray'a karşı mücadele edebilecek gibi görünüyorlardı. Savunmada iyiydiler ancak hücumda tamamen etkisizdiler. Kendi ceza sahalarında bir anlık tereddüt Gül'ün Jackson'ın topu uzaklaştırmasına fırsat vermeden kafa vuruşuyla golü bulmasıyla cezalandırıldı ve maç Galatasaray galibiyetiyle sonuçlandı.”

Bild: Eski Bayern yıldızı kanlı bir pozisyona neden oldu

“Kulübü için galibiyet golünü attı ama acı bir bedel ödedi! Deniz Gül, Galatasaray'ın Aston Villa'ya karşı Şampiyonlar Ligi galibiyetini belirleyen golü attı. Ancak belirleyici gol sırasında, Türk milli oyuncu aynı anda eski Bayern Münih forveti Nicolas Jackson'dan yüzüne krampon darbesi aldı. İlginç bir şekilde, Jackson yaptığı hareketlerden dolayı hiçbir kişisel ceza almadı. Alman hakem Daniel Siebert, eski Bayern Münih forvetine sarı kart bile göstermedi.”

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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