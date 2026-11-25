Galatasaray'ın sahasında 1-0 kazandığı Aston Villa maçında sakatlık geçiren Mario Lemina ve Lucas Torreira, karşılaşmanın ardından sağlık durumları hakkında konuştu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Aston Villa'yı 1-0 yendi. İlk 11'de sahaya çıkan Mario Lemina ve Lucas Torreira, sakatlıkları nedeniyle oyuna devam edemedi. İki futbolcu da, maçın ardından sağlık durumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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"SAKATLIĞIM YOK"

Belinden sakatlanarak 74'üncü dakikada yerini Lesley Ugochukwu'ya bırakan Lemina, basın mensuplarının sakatlığını sorması üzerine “Sakatlığım yok” cevabını verdi.

Mario Lemina ve Lucas Torreira, başarılı performans sergiledi.

"İYİYİM"

Maçın duraklama bölümünde sekerek kenara gelen ve yerini İlkay Gündoğan'a bırakan Lucas Torreira ise sağlık durumuyla ilgili gelen soruyu "İyiyim" diyerek cevapladı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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