Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında İngiltere'nin Aston Villa takımını konuk edecek. "Devler Ligi"nde en fazla üst üste 3 maçta galip gelen Cimbom, İngiliz ekibini geçerek Şampiyonlar Ligi'ndeki en uzun galibiyet serisini egale edecek. Sarı-kırmızılılar, 4 maç sonunda elde ettiği 6 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 18. sırada girdi. Aston Villa ise topladığı 9 puanla 6. sırada yer alıyor. Müsabaka öncesinde sarı kırmızılıların 11'i belli oldu.

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Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Unai Emery yönetimindeki Aston Villa ile sahasında karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Maç, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış.

Aston Villa: Suzuki, Harwood, Lindelöf, Mings, Maatsen, Kamara, Gomes, McGinn, Alysson, Manzambi, Jackson.

GALATASARAY 6 PUANDA

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna doğrudan 36 takımlı lig aşamasından katılan sarı-kırmızılı ekip, ilk iki maçında Portekiz ekibi Sporting'e deplasmanda 3-1, İspanya devi Barcelona'ya da sahasında 4-1 yenildi.

Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki üçüncü maçında konuk olduğu Fransa temsilcisi Lille'i 4-2 yenerken dördüncü haftada da Almanya'dan Stuttgart'ı iç sahada 2-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, 4 maç sonunda elde ettiği 6 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 18. sırada girdi.

Bu sezon "Devler Ligi"ndeki ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup eden Aston Villa, sonraki haftalarda konuk ettiği Fenerbahçe'ye karşı 6-0 ve Norveç temsilcisi Viking'e karşı da 3-1 galip geldi.

Dördüncü haftada da Barcelona'ya konuk olan İngiltere ekibi, bu mücadeleden 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Aston Villa, topladığı 9 puanla 6. sırada yer alıyor.

SARI-KIRMIZILILARDA EKSİKLER

Galatasaray'da maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Tedavileri devam eden sarı-kırmızılı oyunculardan Macar Roland Sallai, Senegalli Ismail Jakobs ve Portekizli Rafael Leao, Aston Villa'ya karşı görev alamayacak.

Dizinden operasyon geçiren Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in durumu ise maç günü belli olacak.

Ayrıca UEFA kadrosuna yazılmayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği maçta forma giyemeyecek.

RAMS PARK'A KAVUŞACAK

Galatasaray, bugün iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park'a dönecek.

RAMS Park'ın zeminindeki bakım ve iyileştirme çalışmalarından dolayı Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk eden sarı-kırmızılılar, Aston Villa müsabakasını kendi stadında oynayacak.

"DEVLER LİGİ"NDEKİ EN UZUN GALİBİYET SERİSİNİ EGALE ETMEYİ HEDEFLİYOR

Galatasaray, bugünkü karşılaşmayı kazanması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en uzun galibiyet serisini egale edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, daha önceki sezonlarda "Devler Ligi"nde en fazla üst üste 3 maçta galip gelmişti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maçında Lille ve Stuttgart'ı mağlup eden Galatasaray, Aston Villa karşısında da kazanması halinde galibiyet serisini 3 maça çıkaracak.

SON 7 RESMİ MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, son 7 resmi karşılaşmasını galip tamamladı.

Resmi maçlardaki son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Barcelona'dan alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Süper Lig'de 5, Avrupa'da ise 2 maçta puan kaybı yaşamadı.

Galatasaray bu süreçte Süper Lig'de Gençlerbirliği (1-0), Fenerbahçe (2-1), TÜMOSAN Konyaspor (4-0), Amed Sportif Faaliyetler (4-3) ve son olarak Samsunspor'u (2-1) mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Fransa'nın Lille (4-2) ve Almanya'nın Stuttgart (2-0) ekiplerini yenmeyi başardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ EN GOLCÜ OYUNCUSU BATRAKOV

Galatasaray'da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla ağları sarsan oyuncu Rus Aleksey Batrakov oldu.

Sezon başından beri "Devler Ligi"nde 4 maça çıkan Batrakov, bu müsabakalarda 4 kez rakip ağları havalandırdı. Rus yıldızı bu alanda birer golle Victor Osimhen ile Yunus Akgün takip etti.

Ayrıca sarı-kırmızılıların bu sezon oynadığı maçlarda Sporting'in Portekizli oyuncusu Gonçalo Inacio ile Lille'in Cezayirli futbolcusu Nabil Bentaleb, kendi kalesine gol attı.

BURUK'UN TAKIMLARI "DEVLER LİGİ"NDE İNGİLTERE EKİPLERİNİ 4 KEZ YENDİ

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray ve İstanbul Başakşehir'in başında Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere ekiplerini 4 kez mağlup etti.

Bu iki takımı yönettiği dönemde İngiltere ekipleriyle "Devler Ligi"nde 8 kez karşılaşan Okan Buruk, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İNGİLTERE EKİBİ, LİGİNDE 12. SIRADA

Aston Villa, İngiltere Premier Lig'de 12. sırada bulunuyor.

Ligin 11. haftasında Sunderland'i konuk eden Birmingham temsilcisi, bu karşılaşmada rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Sezonda üçer galibiyet ile mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşayan Aston Villa, puanını 14'e yükselterek 12. sırada yer aldı. Ligde rakiplerinin ağlarını 14 kez sarsan İngiltere ekibi, 17 golü kalesinde gördü.

Ayrıca Premier Lig'de 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Aston Villa, bu maçlarda 3 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

ASTON VİLLA, SON 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA 7 GALİBİYET ALDI

İngiltere ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 10 maçın 7'sini galip bitirdi.

Birmingham temsilcisi, 21 Ocak 2025 tarihinde Fransa ekibi Monaco'ya deplasmanda 1-0 kaybettiği maçla başlayan süreçte "Devler Ligi"nde 7 galibiyet ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Söz konusu maçlarda 26 gol atan Aston Villa, 15 golü kalesinde gördü.

BİRMİNGHAM TEMSİLCİSİ, GEÇEN SEZONUN UEFA AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONU

Aston Villa, geçen sezon İspanyol teknik adam Unai Emery yönetiminde tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

İngiltere ekibi, Avrupa Ligi'nin 2025-26 sezonunun lig etabını 7 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci tamamlayarak son 16 turunda Lille'in rakibi oldu.

Sonrasında Lille'i iki maçta da yenerek çeyrek finale yükselen Aston Villa, bu turda İtalyan takımı Bologna'yı eledi.

Yarı finalde ülkesinin takımlarından Nottingham Forest'ı saf dışı bırakan Birmingham temsilcisi, finalde de Almanya ekibi Freiburg'u 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

ASTON VİLLA, AVRUPA ŞAMPİYON KULÜPLER KUPASI'NI KAZANDI

İngiltere ekibi, 1981-82 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Hollanda kenti Rotterdam'daki Feijenoord Stadyumu'nda 26 Mayıs 1982 tarihinde oynanan finalde Almanya ekibi Bayern Münih ile karşılaşan Aston Villa, İngiliz santrfor Peter Withe'ın 67. dakikada attığı golle rakibini 1-0 yenerek tarihinin Avrupa'daki en büyük başarısına imza attı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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