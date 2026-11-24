Maç öncesi Galatasaray’ı tehdit etti: İsrail aleyhine pankart açmayın. Dursun Özbek, “Netanyahu bizi şikâyet etmiş. Biz insanlığın tarafında duracağız” dedi. Taraftarlar inadına stadı Filistin pankartlarıyla donattı.

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Maç öncesinde Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tam bir skandala imza atarak G.Saray Kulübü’nü tehdit etti. Sebep de Avrupa maçlarında tribünlerde Filistin’i destekleyen pankartların açılmasıydı. Maç öncesi güvenlik toplantısında pankart açılması hâlinde sarı kırmızılı kulübe ceza tehdidi savruldu. Haber yayılır yayılmaz şok etkisi yaptı.

SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Duyduk ki Netanyahu hükümeti taraftarımızın Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübümüzü UEFA’ya şikayet etmiş. Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

LANET TEZAHÜRATLARI

Başkan, “Temennimiz UEFA’nın da bu hassasiyeti aynı anlayışla değerlendirmesi ve siyasi saiklerle yapılan bu şikâyete itibar etmemesidir” ifadelerini kullandı. Maça gelen taraftarlar inadına tribünleri Filistin’i destekleyen, İsrail’in zulmünü lanetleyen pankartlarla donattı. Maç öncesi ve sırasında da aynı konuda sık sık tezahüratlar yapıldı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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