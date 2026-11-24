Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu. Galibiyetin ardından takımının performansından duyduğu gururu dile getiren Buruk, taktiksel ve fiziksel açıdan sezonun en iyi maçını oynadıklarını söyledi. Gol pozisyonunda yüzüne darbe alan Deniz Gül hakkında bilgi veren Buruk, "Burnunda kırık var" dedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Aston Villa'yı 1-0 yenerek tüm kulvarlarda 8'de 8 yapan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"BAŞSAĞLIĞI DİLEYEREK BAŞLAYACAĞIM"

Sözlerine Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit olan askerlerimize rahmet dileyerek başlayan Buruk, "Maç için mutluyuz ama şehitlerimiz var... Bu haberler bizi üzüyor, başsağlığı dileyerek başlayacağım." diye konuştu.

"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Taktiksel ve fiziksel olarak çok iyi bir iş çıkardıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Taktiksel ve fiziksel olarak en iyi maçımız bu sezon diyebilirim. Çok pozisyon üretmedik ama ikinci yarı rakibi kalemize hiç getirmedik. Fiziksel olarak Premier Lig takımını sahada zorlamak, onlardan üstün olmak en önemli şeylerden biriydi. Muhteşem bir seyirci vardı. Oyuncularımın alınlarından öpmek gerekiyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

"DENİZ GÜL'ÜN BURNUNDA KIRIK VAR"

Gol pozisyonunda yüzüne darbe alan ve burnunda kanama oluşan milli forvetin durumu hakkında bilgi veren Okan Buruk, "Deniz Gül'ü gördük... Kafasına, burnuna gelen darbe sonrası devam etti ve Yüzde 100'ünü verdi. Durumuna bakacağız, belki kırık var. Yarık var... Ona rağmen inanılmaz devam etti." dedi.

Okan Buruk

"ÜLKE PUANI İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Türk takımlarının Avrupa'da neler yapabileceğini gösterdiğini söyleyen Buruk, "Ülke puanı, her şey çok değerli... Bu galibiyeti herkese armağan etmek istiyorum. Türk takımlarının neler yapabildiğini, bu sene Avrupa'da oynayan bütün takımlarımız gösteriyor. Fenerbahçe de oynayacak, Arda Hoca da var orada... Gönlümüz nereye gidecek... Türk takımlarının başarısı çok önemli. Beşiktaş, Trabzonspor da var. Biz de bir üst turu hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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