Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı İngiliz ekibi Aston Villa'yı 1-0 devirdi. UEFA ülke puanı 25 Kasım'da oynanan karşılaşmalar sonrası güncellendi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Aston Villa ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, sonradan oyuna dahil olan Deniz Gül'ün golüyle zorlu maçı 1-0 kazandı. Devler Ligi'nde 25 Kasım Salı akşamı oynanan müsabakaların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

Galatasaray, 5 maç sonunda puanını 9'a yükseltti.

İKİ RAKİP DE KAYBETTİ

Galatasaray'ın kritik galibiyetinin yanı sıra Hollanda temsilcilerinden PSV, deplasmanda Real Madrid'e 5-1; ve Feyenoord ise evinde Porto'ya 1-0 mağlup oldu. Böylece 53.475 puanla 9'uncu sırada bulunan Türkiye, 56.395 puanla 8'inci basamaktaki Hollanda'yı takibinde büyük fırsat yakaladı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 13'üncü suırada bulunuyor.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İngiltere | 107.907 puan

2- İtalya | 92.160 puan

3- İspanya | 86.993 puan

4- Almanya | 85.402 puan

5- Fransa | 72.296 puan

6- Portekiz | 69.550 puan

7- Belçika | 64.050 puan

8- Hollanda | 56.395 puan

9- Türkiye | 53.475 puan

10- Yunanistan | 47.612 puan

11- Çekya | 46.325 puan

12- Polonya | 45.725 puan

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