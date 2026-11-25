UEFA ülke puanında son durum: Galatasaray kazandı, büyük fırsat doğdu!
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı İngiliz ekibi Aston Villa'yı 1-0 devirdi. UEFA ülke puanı 25 Kasım'da oynanan karşılaşmalar sonrası güncellendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Aston Villa ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, sonradan oyuna dahil olan Deniz Gül'ün golüyle zorlu maçı 1-0 kazandı. Devler Ligi'nde 25 Kasım Salı akşamı oynanan müsabakaların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
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İKİ RAKİP DE KAYBETTİ
Galatasaray'ın kritik galibiyetinin yanı sıra Hollanda temsilcilerinden PSV, deplasmanda Real Madrid'e 5-1; ve Feyenoord ise evinde Porto'ya 1-0 mağlup oldu. Böylece 53.475 puanla 9'uncu sırada bulunan Türkiye, 56.395 puanla 8'inci basamaktaki Hollanda'yı takibinde büyük fırsat yakaladı.
ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1- İngiltere | 107.907 puan
2- İtalya | 92.160 puan
3- İspanya | 86.993 puan
4- Almanya | 85.402 puan
5- Fransa | 72.296 puan
6- Portekiz | 69.550 puan
7- Belçika | 64.050 puan
8- Hollanda | 56.395 puan
9- Türkiye | 53.475 puan
10- Yunanistan | 47.612 puan
11- Çekya | 46.325 puan
12- Polonya | 45.725 puan