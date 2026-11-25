UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında İngiltere ekibi Aston Villa'yı iç sahada 1-0 yenen Galatasaray'da milli oyuncu Yunus Akgün, rakibe çok fazla pozisyon vermeden önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti.

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Yunus Akgün, RAMS Park'taki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Akgün, "Şampiyonlar Ligi'nde son 3 maçta 3 galibiyet ve 9 puan aldık. Bizim için bu çok önemli. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Çok büyük bir mücadele verdik. Hafta içi iyi çalıştık. Hocamızın söylediklerine sadık kalarak ve iyi mücadele ederek kazanmasını bildik. Taraftarlarımız yine çok iyiydi. Çok büyük bir destek vardı. Onların bize desteği çok önemli. Çok mutluyuz. İyi giden ve sahada oyundan keyif alan bir Galatasaray var. İnşallah önümüzdeki maçlarda da aynı şekilde galibiyetlere devam ederiz." dedi.

"YARIN DURUMU BELLİ OLUR"

Akgün, maç içerisinde aldığı darbeden dolayı burnu kanayan Deniz Gül'ün durumuna değinerek, "İnşallah çok ciddi bir şeyi yoktur. Şimdi doktorumuz da onunla ilgileniyor. Topa kafa vurduktan sonra herhalde rakibin ayağı burnuna geldi. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Yarın durumu belli olur." diye konuştu.

Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergilediğini dile getiren milli oyuncu, "Aston Villa'nın fiziksel özellikleri çok iyi. Ön alandaki oyuncuları çok yetenekli ve süratli. Bunların hepsine çalıştık. Adam adama oynuyoruz. Sol açıkları bazen çok içeri giriyor. Maç sırasında orada paylaşımları çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Çok fazla pozisyon vermeden, çok önemli bir galibiyet aldık. İyi çalıştık. Hocamızın dediklerini sahaya iyi yansıttık. Sonucunu da aldık. Bu yüzden çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray - Aston Villa

"ORAYA KAZANMAYA GİDECEĞİZ"

Yunus Akgün, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa ekibi Lille'i 4-2 yendikten sonra çıkışa geçtiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bunu her maçta gösterdik. İnşallah böyle devam ederiz. Bu seviyelerde mücadele çok önemli. Çok mücadele etmeniz gerekir. Çünkü rakipler, pozisyon yakalayınca sizi cezalandırabiliyor. Bugün o fırsatı vermedik. 3 maçtır çok iyi bir Galatasaray var. Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimiz çok yüksek. Trendyol Süper Lig'de de lideriz. İnşallah böyle devam ederiz. Önemli maçlarımız var. Şimdi derbi maçına odaklanacağız. Zor bir maç. Beşiktaş, büyük bir takım. İyi çalışıp ve hazırlanıp oraya kazanmaya gideceğiz."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oyuncularla ilişkilerinin çok iyi olduğunu vurgulayan Akgün, "Okan hocamız, bizim için çok önemli ve değerli. Kendisi bizlerden ne istediğini çok iyi aktarıyor. Çok büyük rekorlar kırdı. 4 sene üst üste beraber şampiyonluk yaşadık. Bu sezon da üst üste 5. şampiyonluğa ulaşıp rekor kırmak istiyoruz. Hocamız bizden ne isterse her zaman sahada elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah her şey istediğimiz gibi devam eder." şeklinde konuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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