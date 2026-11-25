Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından teknik direktör Okan Buruk'a ikinci sarıdan kırmızı kart gösteren hakem Ali Şansalan'ı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu'na şikayet etme kararı aldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Trendyol Süper Lig’in 12’nci haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda konuk ettiği Samsunspor’u 2-1 yenmiş; hakem Ali Şansalan, 90 dakikanın ardından elini sıkmadığı gerekçesiyle teknik direktör Okan Buruk’a kırmızı kart göstermişti. Deneyimli çalıştırıcı, kırmızı kart sonrası şaşkınlığını gizleyememişti.

Okan Buruk

"KONUŞMALAR VE RAPORLAR PAYLAŞILSIN"

HT Spor'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılı kulüp, hakem Ali Şansalan’ı Etik Kurulu'na şikayet edecek. Şikayet dilekçesinde, soyunma odası koridoruna giderken yaşanan tüm konuşmaların kurulla paylaşılması istenecek.

Ali Şansalan

Galatasaray, koridordaki konuşmaların yanı sıra hakem raporları, VAR (Video Yardımcı Hakem) kayıtları ve hakem telsiz kayıtlarının da paylaşılmasını Türkiye Futbol Federasyonu’ndan talep etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala