Galatasaray, Lille (deplasman) ve Stuttgart'ın (RAMS Park) ardından İngiliz ekibi Aston Villa'yı da sahasında mağlup etmeyi başardı. Şampiyonlar Ligi'nde peş peşe alınan 3 galibiyet sonrası sarı-kırmızılı kulübün kasasına girecek rakam belli oldu.

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunun 5'inci haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti. Sonradan oyuna dahil olan Deniz Gül, 77'nci dakikada karşılaşmanın tek golünü kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde puanını 9'a yükselten sarı-kırmızılıların UEFA geliri güncellendi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki kalan maçlarda AEK (deplasman), Feyenoord (RAMS Park) ve PSG (deplasman) ile karşılaşacak.

ÜÇ GALİBİYET = 350 MİLYON TL

UEFA, 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet başına kulüplere 2.1 milyon euro (yaklaşık 116 milyon TL), beraberlik başına 700 bin euro (yaklaşık 38 milyon TL) veriyor. Aston Villa maçıyla birlikte üst üste 3'üncü galibiyetini elde eden sarı-kırmızılıların "performans bonusu" ise 6.3 milyon euro (yaklaşık 350 milyon TL) oldu.

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 5 haftada topladığı 9 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.

BEŞ MAÇTA 1,4 MİLYAR TL

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne "katılım bedeli" olarak 18.62 milyon euro geliri garantilemişti. Aston Villa galibiyetiyle birlikte temsilcimize bu sezon Devler Ligi'nden gelecek para ödülü şimdiden toplam 24 milyon 920 bin euroya (yaklaşık 1 milyar 380 milyon TL) yükseldi.

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