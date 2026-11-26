UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya gelecek. Gürcistan'ın Batum kentinde oynanacak mücadelede siyah-beyazlılar, sahadan galibiyetle ayrılma hedefinde. Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken ilk 11 (muhtemel) maç kadrosu da şekillenmeye başladı.

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Beşiktaş Hapoel Beer-Sheva ile daha önce 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleşmişti. İki maç üzerinden oynanan turda siyah-beyazlılar, İsrail temsilcisini deplasmanda 3-1, İstanbul'da ise 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Peki bu akşamki Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş İsrail takımı ile Avrupa Ligi’nde karşılaşacak!

BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşması Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi şifresiz olarak izleyebilecek. Karşılaşma Batum Dinamo Stadı'nda oynanacak.

Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş İsrail takımı ile Avrupa Ligi’nde karşılaşacak!

BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yapılacak mücadele Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Karşılaşmaya Gürcistan'ın Batum kentindeki Batum Dinamo Stadı ev sahipliği yapacak.

Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş İsrail takımı ile Avrupa Ligi’nde karşılaşacak!

BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Danimarkalı hakem Morten Krogh görev yapacak. Krogh'un yardımcılıklarını Victor Skytte ve Steffen Bramsen üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonundan Jacob Karlsen olacak.

Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş İsrail takımı ile Avrupa Ligi’nde karşılaşacak!

BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER-SHEVA İLK 11 MAÇ KADROSU (MUHTEMEL)

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Ndidi, Cerny, Orkun, Trossard, Vlahovic

Hapoel Beer-Sheva: Marciano, Mizrahi, Vitor, Rotman, Amador, Yehoshua, Ahmed, Amankwah, Malede, East, Zlatanovic

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