Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesinde sakat futbolcuların durumunu yakından takip ediyor. 30 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynanacak kritik mücadele öncesinde Victor Osimhen'in sahalara dönüşü ve Aston Villa maçında galibiyet golünü atan Deniz Gül'ün derbideki durumu gündemde. Futbolseverler ''Osimhen derbide oynayacak mı, Deniz Gül Beşiktaş maçında ilk 11'de mi?'' merak ederken gözler BJK-GS maçı öncesi sakatlık durumundaki gelişmelere çevrildi...

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Galatasaray, zorlu deplasman karşılaşması öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Aston Villa karşılaşmasının ardından derbi çalışmalarına ara vermeden başladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular önce dinamik ısınma yaptı. Ardından koşu ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi. İdman, çift kale maçla tamamlandı. Galatasaray'ın derbi hazırlıklarına 27 Kasım Cuma günü devam edeceği bildirildi. Peki, Osimhen derbide oynayacak mı, Deniz Gül Beşiktaş maçında ilk 11'de mi?

Osimhen derbide oynayacak mı, Deniz Gül Beşiktaş maçında ilk 11de mi? BJK-GS maçına geri sayım başladı!

OSİMHEN DERBİDE OYNAYACAK MI, BEŞİKTAŞ MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Stuttgart ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sol dizinden sakatlanan Osimhen, ameliyatın ardından bir süre sahalardan uzak kaldı. Amedspor, Samsunspor ve Aston Villa maçlarında forma giyemeyen Nijeryalı futbolcunun derbiye de yetişmesi beklenmiyor.

Osimhen derbide oynayacak mı, Deniz Gül Beşiktaş maçında ilk 11de mi? BJK-GS maçına geri sayım başladı!

En son yapılan değerlendirmelerde Osimhen'in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalabileceği ifade edilmişti. Osimhen'in son durumu, tedavi ve saha çalışmalarındaki gelişmelere göre netlik kazanacak.

Osimhen derbide oynayacak mı, Deniz Gül Beşiktaş maçında ilk 11de mi? BJK-GS maçına geri sayım başladı!

DENİZ GÜL BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI, İLK 11'DE Mİ?

Galatasaray'ın Aston Villa karşısında galibiyet golünü atan Deniz Gül'ün Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği de gündemde. Genç futbolcu, gol pozisyonu sırasında rakibinin müdahalesiyle sakatlanarak burun bölgesinden darbe aldı.

Osimhen derbide oynayacak mı, Deniz Gül Beşiktaş maçında ilk 11de mi? BJK-GS maçına geri sayım başladı!

Maç sırasında tedavi edilip dikiş atılan Deniz Gül, karşılaşmaya devam etti. Yapılan kontrollerde burun kırığı ve geniş çaplı cilt yaralanması tespit edildi. Deniz Gül Acıbadem Maslak Hastanesi'nde plastik cerrahi ve kulak burun boğaz uzmanlarının katılımıyla ameliyat edildi. Deniz Gül'ün derbide oynama ihtimalinin bulunduğu belirtilirken, ilk 11'de yer alıp almayacağı henüz belli olmadı.

Osimhen derbide oynayacak mı, Deniz Gül Beşiktaş maçında ilk 11de mi? BJK-GS maçına geri sayım başladı!

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak. İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşmanın başlama saati 21.00 olacak.

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