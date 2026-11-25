Galatasaray A Takım Doktoru Yener İnce, Aston Villa maçında sakatlanan Deniz Gül'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Saha içinde ilk müdahalesi yapılan genç futbolcu, kırık şüphesi nedeniyle burnundan operasyon geçirdi. Sarı-kırmızılılar, 30 Kasım Pazartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray, sahasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü kaydeden Deniz Gül, gol pozisyonunda burnuna aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşadı. Burnunda kanama meydana gelen genç futbolcu, sağlık ekiplerinin saha içindeki müdahalesinin ardından oyuna devam etti.

Yener İnce - Deniz Gül

AMELİYAT EDİLDİ

Galatasaray A Takım Doktoru Yener İnce, maçın ardından Deniz Gül'ün sağlık durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Futbolcuya ilk müdahalenin saha içinde gerçekleştirildiğini belirten İnce, Deniz'in burnunda kırık şüphesi bulunduğunu ve operasyon geçireceğini ifade etti.

Maçın 77'nci dakikasındaki gol öncesi Nicolas Jackson'ın sert müdahalesi sonucu burnunda kanama meydana gelen milli futbolcu, yaranın belirgin bir iz bırakmaması için maçın ardından cerrahi operasyon geçirdi.

Deniz Gül, yaklaşık 15 dakika bandajla mücadele etti.

Yener İnce, karşılaşmada sakatlık yaşayan Mario Lemina ve Lucas Torreira'nın ise durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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