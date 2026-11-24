Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan futbolcuların durumu merak edilirken, Victor Osimhen'in maçta forma giyip giyemeyeceği gündeme geldi. ''Osimhen sakat mı, Aston Villa maçında oynayacak mı?'' sorusu ise futbolseverlerin radarında.

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Dizinden operasyon geçiren Nijeryalı yıldızın Aston Villa karşılaşmasındaki durumu gündeme geldi. Galatasaray-Aston Villa maçına geri sayım başlarken gözler ''Osimhen sakat mı, Aston Villa maçında oynayacak mı?'' sorusunun cevabına çevrildi...

Osimhen sakat mı, Aston Villa maçında oynayacak mı? Galatasaray-Aston Villa maçına geri sayım başladı!

OSİMHEN SAKAT MI?

Victor Osimhen'in dizinden operasyon geçirdiği ve tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi. Galatasaray'ın Aston Villa karşılaşması öncesindeki sakatlık gündeminde yer alan Nijeryalı futbolcunun son durumu, teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor.

Osimhen sakat mı, Aston Villa maçında oynayacak mı? Galatasaray-Aston Villa maçına geri sayım başladı!

OSİMHEN ASTON VİLLA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın Aston Villa ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Victor Osimhen'in forma giymesi beklenmiyor. Dizinden operasyon geçiren futbolcunun durumunun maç günü belli olacağı bilgisi paylaşılırken, muhtemel 11 maç kadrosunda Osimhen'in yer almaması dikkat çekti. Karşılaşma öncesi yapılan değerlendirmelerde Nijeryalı golcünün kadroda bulunmama ihtimali öne çıkarken, resmi kadronun açıklanmasıyla durum kesinlik kazanacak.

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