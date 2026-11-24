Rıdvan Dilmen, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Eski milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi sahnesinde sarı-kırmızılı ekibin Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya kaybetmeyeceğini savundu.

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Rıdvan Dilmen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray'ın bugün saat 20.45'te Aston Villa ile RAMS Park'ta oynayacağı müsabakaya değindi ve Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in sakatlığı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"EN KÖTÜ ŞARTLARDA KAYBETMEZ"

TV8'de konuşan ünlü yorumcu, "Aston Villa maçında zemin önemli. Sunderland'e karşı bu hafta iyi oynamadılar. Çok dikkat ve konsantrasyon isteyen bir karşılaşma. Galatasaray'ın en kötü şartlarda kaybetmeyeceğini düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

Rıdvan Dİlmen

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA DA OYNAYAMAZ"

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Victor Osimhen'le ilgili Rıdvan Dilmen, "Bence Osimhen'in Beşiktaş maçında da oynama şansı yok. Okan Buruk, salon çalışmalarına başladığını söyledi. Koşuya başlamamış bir oyuncunun bırakın salı akşamı, pazartesi günü de oynama şansı yok" ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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