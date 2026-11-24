G.Saray’ın hocası Okan Buruk, Aston Villa maçı öncesi konuştu. Çok güçlü bir rakibe karşı mücadele edeceklerini dile getiren Buruk, “PSG deplasmanı öncesi iki maç çok kritik. Kazanmak istiyoruz ama kaybetmemek de önemli” dedi.

Özetle Kaydet a- | +A

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam İngiltere temsilcisi Aston Villa’yı misafir edecek Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Çok başarılı bir takıma karşı oynayacaklarını belirten Buruk, “Aston Villa, geçen sene Premier Lig’de dördüncü oldu ve UEFA Avrupa Ligi’nde de şampiyonluğa ulaştı. Bu sene belki sıralama olarak ligde daha gerideler ama her geçen gün form tutuyorlar. Teknik direktörleri Unai Emery, Avrupa’nın en başarılı çalıştırıcılarından biri. Sahamızda oynuyoruz. Özgüvenimiz yerinde. Hayallerimiz var. Bu hayallerimizi gerçekleştirmek için yarın önemli bir fırsatımız var” diye konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Aston Villa'da Galatasaray maçı öncesi sakatlık şoku

Okan Buruk - Davinson Sanchez

İLK 24’TE OLMAK İSTİYORUZ

Kendi taraftarları önünde iyi bir galibiyete imza atmak istediklerini belirten Buruk, “Umarım çok önemli bir iç saha galibiyeti alırız. Kadromuz her zaman iyi. Bazı pozisyonlarda sakatlıklardan dolayı zorlanabiliriz. Kendi oyunumuza odaklanacağız. Çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız ve bunun farkındayız. PSG deplasmanı öncesi çıkacağımız maçlar, Şampiyonlar Ligi’ndeki durumumuzu belirleyecek. Her zaman kazanmak istiyoruz ama Şampiyonlar Ligi’nde kaybetmemek de önemli. Her puan çok önemli. İlk 24 içerisinde olmak için buraları puanlarla geçmemiz gerekiyor. Bütün maçları kazanmak istiyoruz” sözlerini kullandı.

"HATADAN DÖNMELERİNİ BEKLİYORUM"

Okan Buruk, “Bundan sonra hakemlerle el sıkışma prosedürüne daha fazla dikkat edecek misiniz?” sorusuna, “O konuyla ilgili açıklama yaptım. Böyle bir kural yok. İsterseniz elini sıkarsınız, isterseniz sıkmazsınız. Bir saygısızlık yapmadığınız, kötü söz söylemediğiniz sürece kimse kimseyi cezalandıramaz. Hakemin bir hatası var. Bu hatadan da doğru şekilde dönülmesini bekliyorum.” cevabını verdi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala