UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Aston Villa'da sakatlık gelişmesi yaşandı. İngiliz ekibi, yıldız futbolcusu Matty Cash'in mücadelede forma giyemeyeceğini açıkladı.

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İngiliz ekibi Aston Villa, 29 yaşındaki sağ bek Matty Cash'in sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşısında görev alamayacağını duyurdu.

İngiliz ekibinde Cash'in yanı sıra Matteo Ruggeri ve Amadou Onana'nın da sakatlıkları bulunuyor. Brian Madjo ise statü gereği Galatasaray maçı için İstanbul'a gelecek kafilede yer almayacak.

Böylece Aston Villa, Galatasaray karşılaşması öncesinde kadrosundaki önemli eksiklerle mücadeleye çıkacak.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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