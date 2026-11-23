Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında 24 Kasım Salı günü İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk edecek Galatasaray'da Davinson Sanchez, "Kulübün Avrupa'da ilerleyebileceğini düşünüyorum. Tüm kupalarda mücadelemizi sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

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Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Davinson Sanchez, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Aston Villa'ya saygı duyduklarını belirtti.

"ÇOK İYİ İŞLER ÇIKARTIYORLAR"

Devler Ligi'nde sürekli olmak istediklerini kaydeden Kolombiyalı stoper, "Burada olmayı hak ettiğimizi göstermek istiyoruz. Önceki sezonlarda olduğu gibi yanımızda olan insanların yüzünü güldürmek istiyoruz. Rakibimiz Aston Villa'ya saygı duyuyoruz. Çok iyi işler çıkartıyorlar. Dünyanın en iyi liginde mücadele ediyorlar. Her hafta çok yüksek seviyede performans göstermeleri gerekiyor. Sadece rakibe odaklanmıyoruz, kendimize de odaklanıyoruz" dedi.

Davinson Sanchez, Okan Buruk ile Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

"HOCAM BENİ ÇOK İYİ TANIYOR"

Tecrübeli oyuncu, kendi performansına değinerek, "Maç maç performansıma bakıyorum. Hocam beni çok iyi tanıyor. Farklı ülkelerden edindiğim deneyimi buraya getirdim. Takımımla beraber en iyi şekilde bunu yansıtmaya çalışıyorum. Kritik bir pozisyonda oynuyorum. Kendime dikkat ediyorum. Maçlar bazen istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. Buna hazır olmak lazım. Kariyerim boyunca kendimi geliştirmek ve üst seviyede olmak için hocalarımla konuşmam gerekiyordu. Teknik ekiple de konuşmam gerekiyor. Bu tarz maçlarda da motivasyon zaten kendiliğinden geliyor" ifadelerini kullandı.

"BATRAKOV YETENEĞİNİ SAHAYA YANSITIYOR"

Sanchez, takım arkadaşı Aleksey Batrakov'un performansına değinerek, "Gerçekten yeteneğini sahaya yansıtıyor. Çok iyi bir insan. Buraya alışmaya ihtiyacı vardı. Kalitesini göstermeye başladı. Biz de takım olarak onun işini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. O da böylece kendini gösteriyor. Sahip olduğu öz güveni devam ettirmesi kendisi için iyi olacak. Batrakov'un ve Galatasaray'ın başarılı olmasını istiyoruz. Kendisinin uzun süre bu performansı göstermesini istiyoruz" şeklinde görüş belirtti.

"BÜYÜK TAKIMLARLA MÜCADELE ETTİK"

Mücadele ettikleri bütün kulvarlarda şampiyonluğu hedeflediklerini vurgulayan 30 yaşındaki oyuncu, "Avrupa kupalarında bunu öngörmek zor. Maç sayısı, Avrupa'da son yıllarda değişti. Şansınızı son ana kadar kaybetmiyorsunuz. Kulübün Avrupa'da ilerleyebileceğini düşünüyorum. Tüm kupalarda mücadelemizi sürdüreceğiz. Liverpool gibi büyük takımlarla mücadele ettik. Avrupa'da her zaman en iyi takımlara karşı mücadele ediyorsunuz. Futbolda bazı şeyleri öngöremezsiniz. Yarın maçın keyfini çıkarmaya çalışacağız. Yarın için hazır olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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