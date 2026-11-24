Galatasaray, Devler Ligi’nin beşinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa’yı ağırlıyor. Sarı kırmızılılarda sakatlıkları süren Sallai, Leao ve Osimhen forma giyemeyecek.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin beşinci haftasında bu akşam İngiltere temsilcisi Aston Villa’yı konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki maç saat 20.45’te başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Karşılaşma, TRT 1’den ekranlara gelecek. Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna doğrudan 36 takımlı lig aşamasından katılan sarı kırmızılı ekip, geride kalan maçlarda Sporting ve Barcelona’ya yenilirken Lille ve Stuttgart’ı mağlup ederek 6 puan topladı.

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GEÇEN YIL KUPA ALDILAR

Şampiyonlar Ligi’ne üçte üç yaparak (Club Brugge, Fenerbahçe ve Viking) başlayan Aston Villa, dördüncü haftada Barcelona’ya mağlup oldu. 9 puanla ilk sekiz için iddialı bir konumda bulunan İngiliz ekibi, geçtiğimiz sezon İstanbul’da, Beşiktaş Park’ta Freiburg’u 3-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluğa ulaşmıştı. Galatasaray, Aston Villa’yı yenerse ilk 24’e kalma yolunda büyük avantaj elde etmiş olacak. Sarı kırmızılılarda sakatlıkları süren Sallai, Leao ve Osimhen forma giyemeyecek.

Galatasaray Futbol Takımı

AVRUPA’DA 345. MAÇ

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Aston Villa’yı ağırlayacak olan temsilcimiz Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 345. karşılaşmasına çıkacak. Geride kalan maçlarda sarı kırmızılıların Avrupa kupalarında 123 galibiyeti, 131 mağlubiyeti, 90 da beraberliği var. Avrupa maçlarında rakip fileleri 476 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 527 gole engel olamadı.

MUHTEMEL KADROLAR

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Batrakov, Barış, Yunus, Deniz.

Aston Villa: Suzuki, Maatsen, Mings, Lindelöf, Wan-Bissaka, Gomes, Kamara, Mbaye, Manzambi, McGinn, Jackson.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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