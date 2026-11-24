Gençlerbirliği Başkanı Ali Osman Avşar, Renato Nhaga'yı kiralık transfer etme planları olduğunu belirtti. Avşar, sarı-kırmızılılardan sezon başında kiraladıkları Metehan Baltacı'nın da bonservisini almak istediklerini söyledi. Galatasaray, Nhaga'yı 6,5 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

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Gençlerbirliği'nde başkanlık görevine seçilen Ali Osman Avşar, devre arası transfer dönemine dair kırmızı-siyahlı takıma takviye planlarından bahsederken, Galatasaray'dan bir transfer daha gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.

"NHAGA İÇİN GİRİŞİMDE BULUNACAĞIZ"

Radyospor'a konuşan Başkan Avşar, "Bir orta saha, bir stoper, bir de forvet düşünüyoruz. Renato Nhaga'yla ilgili bir düşüncemiz var. Hocayla da görüşmemiz lazım, henüz görüşmedim. Hoca da uygun görürse Galatasaray'la görüşürüz, Nhaga bizim takımda iş yapar. Eğer Galatasaray verirse Nhaga'yı kiralık kadromuza katmayı düşünüyorum. Ngaha için Galatasaray'a girişimde bulunacağız. Galatasaray, Ngaha'yı kiralık olarak göndermek isterse kadromuzda görmek istiyoruz” dedi.

Renato Nhaga, bu sezon 6 maçta 62 dakika süre aldı.

"METEHAN'I BONSERVİSİYLE ALABİLİRİZ"

Gençlerbirliği Başkanı, sezon başında Galatasaray'dan kiraladıkları 24 yaşındaki stoper Metehan Baltacı'nın da bonservisine talip olduklarını duyurdu.

Bonservisi Galatasaray'da olan Metehan Baltacı, Gençlerbirliği'nde buı sezon 9 maçta 400 dakika oyandı.

Ali Osman Avşar, "Metehan'ı çok beğeniyorum. Zaten takıma da çok faydası oldu. Arda Başkan'la o konuyu konuşmadık, ne teklifte bulundu ne oldu bilmiyorum ama biz eğer Metehan'ı Galatasaray satmayı düşünüyorsa bonservisiyle alırız. Metehan'dan çok memnunuz, çok da ahlaklı düzgün bir çocuk. Bonservisini alırız, bir problem olmaz ama konuyla ilgili tam bilgim yok. Ne teklif yaptı, sözlü sadece bir ön görüşme olmuş, Galatasaray'la konuşup onlar uygun görürse Metehan'ın bonservisini alırız. Metehan, 10 yıl Gençlerbirliği'nde oynayacak bir stoper yani öyle söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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