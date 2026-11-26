Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelesini tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, derbi biletlerinin satış tarihini ve tribünlere göre belirlenen bilet fiyatlarını araştırıyor.

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Trendyol Süper Lig'de haftanın önemli karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde hazırlıklar devam ediyor. Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma için futbolseverler, bilet satış takvimi, öncelikli satış koşulları ve deplasman tribünü biletlerine ilişkin kulüplerin duyurularını takip ediyor.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 21.00'de Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah-beyazlı kulübün bilet satış programına ilişkin yapacağı açıklama bekleniyor. 26 Kasım 2026 itibarıyla Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet satış tarihi ve saati henüz açıklanmadı. Biletlerin karşılaşmadan önceki günlerde satışa sunulması bekleniyor.

Beşiktaş'ın önceki iç saha karşılaşmalarındaki uygulamaları dikkate alındığında derbi biletlerinin ilk olarak belirli üyelik gruplarına öncelikli satış kapsamında sunulması, ardından genel satışın başlaması bekleniyor. Bilet satın almak isteyen taraftarlar, satış işlemlerinin başlamasının ardından Passo internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden işlem yapabilecek.

Beşiktaş-Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak? BJK-GS derbisi bilet fiyatları belli oldu mu?

BJK-GS DERBİSİ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasının bilet fiyatlarının tribün ve koltuk kategorilerine göre belirlenmesi bekleniyor. Siyah-beyazlı kulüp tarafından 30 Kasım'daki derbiye ilişkin güncel bilet fiyatları henüz duyurulmadı. VIP, doğu, batı ve kale arkası tribünlerine ait bilet ücretleri, satış programının açıklanmasıyla birlikte belli olacak.

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