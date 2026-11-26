Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer Avrupa'da üçüncü galibiyetini alarak puanını yükseltmek ve üst sıralara yaklaşmak istiyor. Futbolseverler ise ''CSKA Sofya-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir?'' sorusunun cevabını araştırıyor.

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Trabzonspor'un CSKA Sofya deplasmanındaki karşılaşması, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Bulgarska Armiya Stadı'nda oynanacak. Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında ilk kez bir Bulgar takımıyla karşı karşıya gelecek. Karadeniz temsilcisi, deplasmanda alacağı sonuçla Konferans Ligi'ndeki iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, CSKA Sofya-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir?

CSKA Sofya-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir? UEFA Konferans Ligi şifresiz canlı yayın

CSKA SOFYA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında oynanacak CSKA Sofya - Trabzonspor karşılaşması, 26 Kasım 2026 Perşembe günü yapılacak. Bulgaristan'daki Bulgarska Armiya Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

CSKA Sofya-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir? UEFA Konferans Ligi şifresiz canlı yayın

CSKA SOFYA - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

CSKA Sofya ile Trabzonspor arasındaki UEFA Konferans Ligi mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii platformundan da takip edilebilecek.

CSKA Sofya-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir? UEFA Konferans Ligi şifresiz canlı yayın

CSKA SOFYA - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

CSKA Sofya: Lupoukhov, Pastor, Almeida, Rodriguez, Martino, Jordao, Sensi, Ngome, Pittas, Panayotov, Godoy



Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Mustafa, Mendy, Fabinho, Bouchouari, Saviolo, Salah, Onuachu

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