Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk edecek. Avrupa Ligi'nde bu sezon 2 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi yaşayan siyah beyazlılar, topladığı 7 puanla haftaya 8. basamakta girdi. Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva'yı mağlup ederek ilk 8 sıra iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Müsabaka öncesinde temsilcimizin 11'i belli oldu.

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Vincenzo Montella'nın ekibi Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Ran Kozuch yönetimindeki Hapoel Beer-Sheva ile Batum'da karşılaşıyor. Batum kentindeki Batum Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Morten Krogh yönetecek. Mücadele, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Djalo, Emirhan Topçu, Ouattara, Ndidi, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Cerny, İlhan Fakılı, Oh

Hapoel Beer-Sheva: Wolff, Mizrahi, Diop, Vitor, Amador, Ahmad, Yehoshuha, Forson, Abu Rumi, Malede, Zlatanovic

TEK EKSİK ÜMİT AKDAĞ

Siyah-beyazlılarda tek eksik oyuncu bulunuyor.

Beşiktaş'ta üçüncü haftadaki Crystal Palace karşılaşmasında gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maçlık cezası süren Ümit Akdağ, Hapoel Beer-Sheva karşısında da görev yapamayacak.

VLAHOVİC VE TROSSARD ÇOK FORMDA

Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard, son haftalardaki performanslarıyla ön plana çıktı.

Siyah-beyazlı takımın Sırp santrforu, Süper Lig'de hafta sonu oynanan Konyaspor mücadelesinde 2 golle galibiyete katkı sağladı. Bu sezon Avrupa kupalarında ve ligde toplam 15 maça çıkan Vlahovic, 11 gol kaydetti.

Ligde son olarak Konyaspor ağlarını havalandıran Trossard ise bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı. Belçikalı futbolcu, son haftalarda hücumda gösterdiği etkili oyunla taraftarın alkışını alıyor.

HAPOEL BEER-SHEVA'NIN 1 PUANI VAR

Siyah-beyazlı takımın rakibi Hapoel Beer-Sheva, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 1 puan topladı.

İsrail ekibi, oynadığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı ve haftaya 33. sırada girdi.

Rakip fileleri 1 kez havalandıran Hapoel Beer Sheva, kalesinde ise 8 gol gördü.

UEFA KADROSU

Siyah-beyazlı ekibin UEFA'ya bildirdiği listede şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Azem Yortaç

Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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