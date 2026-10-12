Konutta ‘22 ekim’ beklentisi! 2 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL?

Konut piyasasında gözler 22 Ekim’deki TCMB faiz kararına çevrilirken, eylülde enflasyonun beklentilerin altında kalması faiz indirimi umutlarını artırdı. Katılım bankalarında en düşük konut finansmanı oranları ise yüzde 2,88’den başlıyor. Bu oranla 2 milyon TL finansmanın 120 ay vadede aylık taksiti 59 bin 574 TL oluyor. Toplam geri ödeme ise 7 milyon 150 bin TL’ye yaklaşıyor. İşte konutta banka banka son oranlar…

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Piyasalarda yeni hafta başlarken, 16 Ekim Cuma günü açıklanacak "Eylül Konut Satış İstatistikleri" ve "Eylül Konut Fiyat Endeksi" önemli veriler arasında yer alıyor.

Türkiye'de ağustos ayında toplam konut satışları (önceki yılın aynı ayına göre) %14,7 gerileyerek 127 bin 410 adet olmuştu. İlk el konut satışları ise yıllık %4,5 düşüşle 44 bin 378 adede gerilemişti. İpotekli konut satışları %7,2 artışla 22 bin 131 adede yükselmiş, bu satışların toplam içerisindeki payı %17,4 olarak gerçeklemişti. Ancak temmuz ayında %19,3 olan ipotekli satışlarda aylık bazda düşüş dikkat çekmişti.

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22 EKİM BEKLENTİSİ

Enflasyonist baskılar karşısında sıkı para politikası devam ederken, ipotekli satışlarda da aylık bazda ivme kaybı gözlemlendi. Ancak geçen hafta açıklanan eylül TÜFE verilerinin tahminlerin altında kalması, faiz indirimi beklentilerinin yükselmesini destekledi. Konut alma hayali kuran binlerce tüketici de 22 Ekim’deki TCMB faiz kararını beklemeye başladı.

Tacirler Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede de “Konut piyasasındaki finansal koşullara baktığımızda oranların temmuza göre yükseldiği görülüyor. İpotekli konut satışlarındaki yıllık artışın ağustosta yavaşladığı dikkat çekerken; yüksek finansman maliyetlerinin, konut talebini sınırlamaya devam ettiği görüşündeyiz” denildi.

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KONUT FİNANSMANI ORANLARI

Güncel konut finansmanı oranlarına bakıldığında, 12 Ekim 2026 itibarıyla katılım bankaları tarafından sunulan rakamlar şöyle:

Banka Oran Türkiye Finans %2,88 Albaraka %2,90 Kuveyt Türk %2,99 Vakıf Katılım %2,99 Dünya Katılım %2,99

Not: İnternet sitelerinde ilan edilen oralardır.

2 MİLYON TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 2 milyon TL’nin geri ödeme tablosu ise şöyle:

Finansman tutarı: 2 milyon TL

Finansman vadesi: 120 ay

Finansman oranı: %2,88

Aylık taksit: 59 bin 574 TL

Toplam geri ödeme: 7 milyon 148 bin 877 TL

KONUT FİYATLARI

Bu arada Konut Fiyat Endeksi (KFE) de ağustos ayında aylık %0,9 ve yıllık %23 artışla 236,8 seviyesine yükselmişti. Fiyatlarda reel olarak yıllık %6,5 düşüş gerçekleşti. Ağustos verileri, konut fiyatlarının enflasyonun gerisinde kalmaya devam ettiğini gösterdi. Eylülde yıllık TÜFE’nin yüzde 29,73’e gerilemesinin ardından, söz konusu ayda konut fiyatlarındaki reel düşüşün de gerileyebileceği ifade ediliyor.