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Depoları fullemek için acele etmeyin! Benzine indirim geliyor, litresi 70 liraya düşecek

Depoları fullemek için acele etmeyin! Benzine indirim geliyor, litresi 70 liraya düşecek

Kasım ayı başında akaryakıta peş peşe gelen zamlar, yerini indirimlere bıraktı. Benzine bu gece yarısı büyük bir indirim geliyor. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi 70 lira seviyelerine kadar gerileyecek.

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Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Kasım ayı akaryakıt fiyatları için hareketli geçiyor. Eşel mobilden kademeli çıkış, petrol fiyatlarındaki değişiklik gibi nedenlerle kasımda akaryakıt fiyatlarında önemli değişiklikler yaşanmaya devam ediyor.

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ZAMLAR YERİNİ İNDİRİMLERE BIRAKTI

1 Kasım tarihinde ÖTV kaynaklı benzine 4 lira 15 kuruş, motorine ise 3 lira 60 kuruş zam gelmişti. Böylece benzin 80 lirayı, motorin ise 100 lirayı aşmıştı. 3 Kasım tarihinde ise fiyatı 9 lira birden artan otogazın litresi 50 lirayı aşmıştı. 6 Kasım'da benzine 6 lira 8 kuruş, 7 Kasım'da ise motorine 5 lira 47 kuruş indirim gelmişti.

Depoları fullemek için acele etmeyin! Benzine indirim geliyor, litresi 70 liraya düşecek
Başlık ResmiDepoları fullemek için acele etmeyin! Benzine indirim geliyor, litresi 70 liraya düşecek

BENZİNE 3 LİRA 54 KURUŞ İNDİRİM

Brent petrolün varil fiyatının 90 dolar seviyesine kadar gerilemesiyle akaryakıta yeni bir indirim göründü. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısı itibarıyla benzin 3 lira 54 kuruş ucuzlayacak.

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BENZİN 70 LİRA SEVİYELERİNE KADAR GERİLEYECEK

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 70 lira seviyesine kadar gerileyecek. 40 litrelik bir depoyu fullemenin maliyeti 141,6 lira, 50 litrelik deponun maliyeti ise 177 lira düşecek.

1 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİRBENZİNMOTORİNOTOGAZ
İstanbul Avrupa74.6095.2050.70
İstanbul Anadolu74.4095.0050.10
Ankara75.6096.3050.79
İzmir75.8096.6050.70
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