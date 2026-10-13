Küresel piyasalarda dolar endeksinin 102,5 ile son 18 ayın zirvesine ulaşması, altın fiyatlarını baskılıyor. Dünkü işlemlerde 4.215 doların üzerine yönelen ons fiyatı, bugün TSİ 07:00 itibarıyla 4.189 dolardan fiyatlandı. 13 Ekim 2026 gram altın fiyatı ise 6.646 TL’den güne başlıyor. Piyasalarda FED politikası için kritik olan ABD TÜFE verileri beklenirken; ons altında 4.065 dolar destek ve 4.230 dolar direnç olarak gösteriliyor.

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Küresel piyasalarda doların güçlenmesi ve petrol fiyatlarının ivmelenmesi, altın fiyatları üzerinde ekili oluyor. Ons altın fiyatı dünkü işlemlerde 4.215 doların üzerine yönelse de günü yüzde 0,55 değer kaybı ile 4.171 dolardan tamamladı. Bugünkü işlemlerde de ons TSİ 07:00 itibarıyla 4.189 dolardan fiyatlanıyor.

Spot piyasada işlem gören 13 Ekim 2026 gram altın fiyatı da 6.646 TL’den güne başlıyor.

Altın üzerinde etkili olan gelişmelerin başında, avro bölgesindeki ekonomik ve siyasi belirsizlikler sebebiyle doların güç kazanması geliyor.

Dolarda 18 ayın zirvesi! Altın fiyatlarında yükselişe fren

DOLAR ENDEKSİ

Fransa’nın bütçe açığı, kamu borcuna ilişkin endişeler ve siyasi belirsizlikler avro üzerinde baskı oluştururken; dolar endeksi 102,5 seviyesine gördü ve son 18 ayın zirvesine dayandı. Doların değer kazanması, uluslararası piyasalarda ABD para birimi ile fiyatlanan altını, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından pahalılaştırıyor. ABD tahvil getirilerinin yüksek kalması da faiz getirisi bulunmayan altının alternatif maliyetini artırarak, sarı metalde fiyatları baskılayabiliyor.

Bu sabah itibarıyla dolar endeksinde 102,4’e yakın görünüm devam ediyor.

Dolarda 18 ayın zirvesi! Altın fiyatlarında yükselişe fren

FED’DEN MESAJLAR

Altın piyasasında FED yetkililerinin açıklamaları da yakından izleniyor. Son olarak Cleveland FED Başkanı Beth Hammack, enflasyonun yüzde 2,5-3 aralığında kalıcı olabileceğini ve ekonomik talebin yeterince yavaşlamadığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hammack’ın faizlerin daha yüksek bir seviyeye çıkarılması gerektiğine yönelik mesajları, FED’in faiz indiriminden ziyade ilave sıkılaşmayı gündeme alabileceği öngörülerini artırdı.

Piyasalarda ekim ayındaki FED toplantısında faizlerin sabit tutulması beklentisi öne çıkarken, aralık toplantısına ilişkin fiyatlamalarda faiz artışı ihtimali ağırlık kazanıyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Öte yandan Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi, bölgedeki enerji arzına ve güvenliğine ilişkin endişeleri artırıyor. Washington’ın da çatışmaya dahil olma ihtimali gündeme gelirken, bu konuda kesinleşmiş bir durum bulunmuyor.

Petrol fiyatlarının 107 doları aşarak yaklaşık son bir ayın zirvelerine yaklaşması da, enflasyon ve faiz beklentileri üzerinden altın fiyatlarını baskılayan başka bir unsur olarak öne çıktı.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Altının kısa vadeli yönü açısından bu haftaki ABD enflasyon verileri kritik önem taşıyor. Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi’nin 14 Ekim Çarşamba ve Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) ise 15 Ekim Perşembe günü açıklanması bekleniyor.

Analistler, enflasyonun beklentilerin altında kalması halinde faiz artışı endişelerinin de azalabileceğini ve bu senaryonun altına destek olabileceğini aktarıyor. Ons için teknik olarak 4.065 dolar destek ve 4.230 dolar direnç olarak gösteriliyor.