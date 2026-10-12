Altında sakinlik sona mı eriyor? İslam Memiş o iki güne işaret etti

“Özellikle 2026 yılının Ocak ayında bütün yatırımcılara 'altın ve gümüş tarafında bu yıl Merkez Bankalarının yoğun bir talebi olabilir, bu yıl altın ve gümüş Merkez Bankalarına lazım' uyarımız vardı. Son 10 aya baktığımız zaman Çin Merkez Bankası 1.000 tondan fazla altın alımı yaptı.

Tabii savaş riski, enflasyonist bir ortam var ama en önemlisi de dijital paraya geçiş süreciyle alakalı bir hazırlık içerisindeler. Diğer Avrupa merkez bankaları da stoklarını artırmaya devam ediyor; Fransa ve Almanya gibi ülkelerin de Amerika'da bulunan altınları kendi ülkelerine getirmek gibi bir faaliyet içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Yani altın stabil ama küresel piyasalarda merkez bankalarında yoğun bir trafik olduğunu söyleyebilirim.”