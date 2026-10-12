Altında sakinlik sona mı eriyor? İslam Memiş o iki güne işaret etti
Altın piyasasında yeni haftaya sakin bir başlangıç yapılırken yatırımcılar, küresel piyasalardaki gelişmelere ve ABD'den gelecek ekonomik verilere odaklandı. A Haber'e değerlendirmelerde bulunan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu hafta piyasalarda dalgalı bir seyrin görülebileceğini belirterek yatırımcıların özellikle çarşamba ve perşembe günlerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
Haftanın ilk bölümünde altın fiyatlarının sakin ve yatay bir açılış yaptığını ifade eden Memiş, küresel piyasaların veri açısından yoğun bir takvime sahip olduğunu vurguladı. Haftayı iki ayrı dönemde değerlendirmek gerektiğini belirten Memiş, çarşamba günü saat 15.30'da ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), perşembe günü aynı saatte ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanacağını hatırlattı.
Söz konusu enflasyon rakamlarının piyasaların yönü açısından önem taşıdığını belirten Memiş, haftanın genelinde dalgalı bir seyir beklediğini dile getirdi.
ONS VE GRAM ALTINDA HANGİ SEVİYELER İZLENECEK?
Uluslararası piyasalarda ons altının 4.178 dolar, Kapalıçarşı'da gram altının ise 6.623 lira seviyesinde bulunduğunu belirten İslam Memiş, yatırımcıların bu hafta kritik destek ve direnç noktalarını yakından takip etmesi gerektiğini söyledi.
Memiş'in değerlendirmesine göre ons altında 4.070 dolar destek, 4.300 dolar ise direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Gram altında da 6.600 lira destek, 6.700 lira direnç seviyesi olarak izleniyor.
Ons altının 4.300 dolara yükselmesi halinde gram altının 6.700 lira seviyesine işaret ettiğini belirten Memiş, piyasalardaki hareketliliğin hafta boyunca devam edebileceğine dikkat çekti.
FED ÜYELERİNİN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLECEK
Altın fiyatlarının seyrinde ABD'den gelecek enflasyon verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının da etkili olabileceğini ifade eden Memiş, bu açıklamalarda faiz politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.
Memiş, jeopolitik gerilimlerde görece sakin bir ortamın piyasalara olumlu yansıdığını dile getirirken, yatırımcıların ekonomik verileri ve merkez bankalarından gelecek mesajları birlikte değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.
MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ SÜRÜYOR
İslam Memiş, küresel piyasalarda altın fiyatlarının sakin görünmesine rağmen merkez bankalarının rezerv politikalarında yoğun bir hareketlilik yaşandığını söyledi. Merkez bankalarının altın alımlarının yakından izlenmesi gerektiğini belirten Memiş, 2026 yılının ocak ayında altın ve gümüşe yönelik talebin artabileceği konusunda yatırımcıları uyardığını hatırlattı.
Merkez bankalarının altın ve gümüşe olan ihtiyacına daha önce dikkat çektiğini belirten Memiş, şu ifadeleri kullandı:
“Özellikle 2026 yılının Ocak ayında bütün yatırımcılara 'altın ve gümüş tarafında bu yıl Merkez Bankalarının yoğun bir talebi olabilir, bu yıl altın ve gümüş Merkez Bankalarına lazım' uyarımız vardı. Son 10 aya baktığımız zaman Çin Merkez Bankası 1.000 tondan fazla altın alımı yaptı.
Tabii savaş riski, enflasyonist bir ortam var ama en önemlisi de dijital paraya geçiş süreciyle alakalı bir hazırlık içerisindeler. Diğer Avrupa merkez bankaları da stoklarını artırmaya devam ediyor; Fransa ve Almanya gibi ülkelerin de Amerika'da bulunan altınları kendi ülkelerine getirmek gibi bir faaliyet içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Yani altın stabil ama küresel piyasalarda merkez bankalarında yoğun bir trafik olduğunu söyleyebilirim.”
Memiş'in değerlendirmesine göre yatırımcıların bu hafta ABD enflasyon verilerinin yanı sıra Fed üyelerinin açıklamalarını ve merkez bankalarının altın rezervlerine ilişkin adımlarını da takip etmesi gerekiyor. Altın fiyatlarında haftanın genelinde dalgalı bir seyir yaşanabileceği belirtiliyor.