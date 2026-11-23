İngiltere'nin Manchester kentinde ABD'li rapçi Don Toliver'ın konserinde, izleyicilerin gözlerini ve solunum yollarını etkileyen şüpheli bir madde paniğe neden oldu. Yaklaşık 12 bin kişinin tahliye edildiği olayda 50 kişi olay yerinde tedavi altına alınırken, bir kişi hastaneye kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin başlattığı inceleme sürüyor.

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ABD'li rapçi Don Toliver'ın Manchester'daki bir konser salonundaki performansı, izleyicilerin göz ve solunum yollarını etkileyen şüpheli madde nedeniyle planlanandan erken sona erdi.

Ünlü rapçinin konserinde şüpheli madde kabusu! Eğlence felaketle bitti, 12 bin kişi apar topar tahliye edildi

50 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Manchester Polisi, başta biber gazı olduğundan şüphelenilen madde nedeniyle 50 kişinin olay yerinde tedavi altına alındığını, bir kişinin ise hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Ünlü rapçinin konserinde şüpheli madde kabusu! Eğlence felaketle bitti, 12 bin kişi apar topar tahliye edildi

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Olayla ilgili acil durum ilan edilirken ekipler, başta biber gazı olduğu düşünülen maddeyle ilgili incelemenin sürdüğünü de duyurdu. Kuzey Batı Ambulans Hizmetlerinden yapılan açıklamada ise bölgeye tehlikeli madde uzmanlarının yönlendirildiği belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de konser alanındaki bir grup insanın sahnede performans sürerken hızlı şekilde kaçıştığı, bazılarının ise ağzını ve yüzünü elleriyle kapattığı görüldü.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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